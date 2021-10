FIFA 22 vive revolução com novos ícones e tecnologia de ponta

No novo FIFA 22, podemos contar com Iker Casillas, o mítico guarda-redes espanhol que terminou a carreira no FC Porto, Cafu, o histórico lateral brasileiro, e Robin van Persie, o prestigiado avançado holandês, como os três novos ícones do modo FUT (FIFA Ultimate Team). O novo jogo da PlayStation 5 conta ainda com características nunca antes vistas, que tiram partido do melhor que a nova consola tem para oferecer, graças à tecnologia de HyperMotion, o feedback háptico da DualSense e o áudio 3D.

Tecnologia de jogo HyperMotion

Ao usar todo o poder da PS5, permite aos jogadores criar um estilo de jogo que se assemelha à forma como os jogadores de futebol reais competem no relvado e, ainda, otimiza a velocidade das transições. Agora é possível ir mais rapidamente do menu à partida graças ao poderoso SSD integrado da PS5. O menu principal renovado, com uma IU mais intuitiva e uma nova visão da lista de amigos, que permite entrar sem demoras numa partida online, é outra das novidades.

Inovador feedback háptico e imersivo áudio 3D

O comando sem fios DualSense da PlayStation 5, com reação tátil e gatilhos adaptativos, eleva a experiência de jogo para outro nível. E como a palavra de ordem do novo FIFA 22 é mesmo a inovação a todos os níveis, a PlayStation 5 tira, ainda, o melhor do áudio em 3D, proporcionando uma experiência totalmente imersiva desde o apito inicial.

Há bónus para os mais rápidos!

O destaque vai para o FIFA 22 Ultimate Edition PS4 e PS5 + Bónus por Tempo Limitado, à venda por 99,99€, que inclui incentivos para que possa explorar o novo modo FIFA Ultimate Team:

• Bónus por tempo limitado;

• Item Herói FUT Não Trocável no dia 1 de dezembro;

• Item A Observar FUT Não Trocável;

• 4600 FIFA Points;

• Jogador FUT Equipa da Semana 1;

• Item de Jogador Emprestado Kylian Mbappé por 5 encontros FUT;

• Escolha de Jogador Emprestado Embaixador FUT por 3 encontros FUT;

• Jogador Talento Local no Modo Carreira, talento das camadas jovens com potencial de classe mundial;

• Atualização de Ativação Dupla: atualiza a tua cópia para a PlayStation 5 sem custos adicionais.

O novo FIFA 22 já está disponível na PlayStation Store.