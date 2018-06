Festeje a vitória da Seleção com as melhores receitas em campo

O futebol joga-se, vê-se e saboreia-se em boa companhia.

Este verão é tempo de Mundial e, como a paixão pela bola também se alimenta à mesa, está na hora de pôr as táticas em campo, com os melhores "comes e bebes" a acompanhar as emoções da partida.

Se acredita em bons presságios, lembre-se de que o Euro 2016 também começou com um empate. Agora, a Seleção Portuguesa tem pela frente o Irão, que pede criatividade: na Rússia e em casa, à mesa. Bandeiras e cachecóis a postos, estômago forrado, garganta hidratada e vamos lá.

Snacks para aquecer

Para aliviar a ansiedade antes dos jogos, comece por petiscar uns biscoitos de queijo e cebolinho ou combine tostas de pão com pasta de salmão fumado e pasta de tremoço com azeitona e tomate seco. Prepare o estômago com duas receitas rápidas e saborosas: sopa fria de tomate ou gaspacho amarelo.

Pratos deliciosos para a vitória

Se o objetivo é jogar à defesa, escolha pratos saudáveis – salada de fusilli com legumes ou a pizza de couve-flor com curgete e frango – para fintar a dieta sem peso na consciência.

Para abrir as hostes, opte por um meio campo forte de receitas prontas a comer à mão sem descolar do sofá. Que tal uns nachos com queijo e frango, tacos de camarão ou wraps de frango com guacamole? Atenção ao cartão vermelho, ou não chega à sobremesa.

Pode sempre jogar ao ataque sem contar as calorias. Rolos de lasanha recheados e caril de gambas com quiabos são os "Cristiano Ronaldo" para um contra-ataque sem medos. Em junho, a mesa "tuga" não dispensa a sardinha. Sardinhas com molho aromático ou arroz com curcuma e alimonado de sardinhas prometem pôr os ânimos em brasa.

Fairplay à mesa

Não teme novos sabores? Festeje a vitória de Portugal frente a Marrocos com os paladares imprevisíveis da tajine de frango com abóbora e hortelã, tiras de frango com cuscuz e lima ou pimentada de pão naan.

Arma secreta: sobremesas

Para refrescar as emoções e preparar-se já para o próximo jogo da Seleção, a proposta é o bolo gelado de morangos e suspiro ou bolo de chocolate e mousse. Sai sempre a ganhar.











Entre golos e goles

Jogo que é jogo precisa de muita cerveja. Mas são necessários reforços. Para brindar à vitória, vai querer ter à mão o cocktail de espumante e melancia. E quantos mais beber, mais curta fica a distância entre Portugal e a Rússia.

Embandeire em arco as cores nacionais de barriga cheia. Repita o menu no dia 25 contra o Irão. Em equipa vencedora não se mexe!