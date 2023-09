Forte de Santiago: onde o mar é servido à mesa com requinte

O Forte de Santiago, restaurante que abriu há quase um ano na Fortaleza de Sesimbra, foi o realizar de um sonho por parte de José Filipe, 63 anos, um filho da terra, antigo pescador que largou as lides do mar para se lançar noutras vagas, primeiro uma peixaria, depois, O Velho e o Mar, o seu primeiro restaurante inaugurado em 2005, há já quase 20 anos.

"O Forte de Santiago abriu portas em novembro do ano passado com um conceito diferente do restaurante O Velho e o Mar. É um espaço mais requintado, tranquilo, com música ao vivo e uma vista única sob a baía de Sesimbra", descreve José Filipe.

No restaurante, o mar entra pelos olhos dentro e nos pratos com uma nota de requinte e o perfume da frescura dos produtos. "O Forte de Santiago prima por uma variada ementa, no qual podemos destacar os peixes grelhados da nossa costa. Em relação aos pratos elaborados, temos o nosso muito apreciado arroz de marisco com lagosta, o arroz de tamboril com gambas e amêijoas e o polvo à lagareiro com grelos salteados e batata a murro", descreve o proprietário.

O segundo restaurante de José Filipe foi fundado "com o propósito de proporcionar aos clientes de Sesimbra um espaço único e diferenciador, onde uma vista única se mistura com uma fusão de sabores. No Forte de Santiago, os clientes podem saborear os mais diversos sabores, enquanto ouvem música ao vivo e se deslumbram com a maravilhosa vista".

O espaço é especialmente aconselhado a apreciadores de "pratos confecionados com produtos locais, de qualidade e sabores originais".



Do mar para os sonhos em terra

José Filipe começou a trabalhar como pescador aos 17 anos. Tinha uma ligação umbilical ao mar mas este afastou-o. "Um susto em alto-mar fez-me perceber que queria seguir um rumo diferente com a minha vida", conta. Seria um novo rumo, ainda virado para o mar mas em terra firme. "Em 1993, tinha eu 33 anos, comecei a vender peixe porta-a-porta e nos mercados de Setúbal e Palmela. Com a vontade de crescer e ser bem sucedido na área, em 1999 abri a primeira peixaria em Sesimbra, em conjunto com o meu pai, um homem do mar".

Como empreendedor que é, seguiram-se outras três peixarias e, finalmente, em 2005, o seu maior projeto, o restaurante O Velho e o Mar. "Mais recentemente, alcancei um sonho já antigo: abrir o Forte de Santiago na Fortaleza de Sesimbra".

O mais provável é não se ficar por aqui mas José Filipe, como outros empresários, está limitado pelas circunstâncias atuais do mercado. "Há sempre vontade de expandir o negócio, mas o maior problema atualmente na restauração é a falta de mão de obra. Uma realidade que dificulta o trabalho e gestão por parte dos empresários".





Um espadarte de Bordalo II na parede

O nome do primeiro restaurante de José Filipe, O Velho e o Mar, "surgiu em homenagem a todos os pescadores de Sesimbra, mas sobretudo à minha família, também ela sempre dedicada ao mar", conta o proprietário. "Inicialmente iria chamar-se 'O Velho do Mar', mas em conversa com uns amigos falaram-me do livro do escritor Ernest Hemingway, e como também conta uma história de superação e resiliência, optei por escolher 'O Velho e o Mar'. Em relação ao espadarte do livro, temos no nosso restaurante uma obra do artista português Bordalo II: um espadarte que tem merecido muitos elogios por parte dos nossos clientes", conclui.