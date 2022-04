Heróis de todos os dias

Acreditar que é possível tornar o mundo num lugar melhor é a energia motriz de tantos heróis anónimos, convidando-os a sair da zona de conforto para seguirem comportamentos mais solidários, saudáveis e sustentáveis.

Todas as missões dos Heróis Missão Continente são atos extraordinários, dignos de super-cidadãos prontos a doar o melhor de si em prol dos outros, da comunidade e do planeta. Descubra algumas histórias reais que não deixam margem para dúvidas: os pequenos gestos fazem (mesmo) toda a diferença.



Muitas missões, muitos heróis

As missões podem ser tão simples como cozinhar uma refeição saudável, fazer separação do lixo em casa, deslocar-se a pé até ao local de trabalho, ajudar alguém numa situação mais vulnerável, reduzir o desperdício e muitas mais.

A iniciativa heróis das Missões Continente já conta com milhares de heróis, e quantos mais, melhor. Se os primeiros "embaixadores" desta causa foram os colaboradores da Sonae MC, a Cofina e o Correio da Manhã não tardaram a mergulhar entusiasticamente no projeto, enquanto tantos outros cidadãos anónimos também o fizeram – e continuam a fazer. Todos a remar a favor da mesma maré.

À sua atitude positiva e ao seu contributo só pode ser dado o devido reconhecimento. Aqui partilhamos algumas das suas histórias. Aqui pode conhecer os rostos de verdadeiros heróis.

Dar um pouco de si aos outros

Voluntário no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, o herói Nelson ajuda a servir o jantar aos pacientes que estão no serviço de urgência. Atento às fragilidades do próximo está sempre pronto a levar uma palavra de afeto e calor humano a todos aqueles que com ele se cruzam. Para Nelson não se trata de um trabalho, mas de uma missão. E assim é, na sua vida e nas Missões Continente.

Cientes das dificuldades e fragilidades de muitas crianças por esse mundo fora, heróis como a Ágata e a Associação ATACA não perdem tempo; pelo contrário, dão parte do seu tempo para as ajudar a sonhar uma vida melhor. Esta ONG, com sede no Porto, é constituída por voluntários que trabalham para garantir melhores oportunidades de educação para crianças e jovens em situação vulnerável na Guiné Bissau e Moçambique. A heroína Ágata juntou-se à causa e já planeia ir conhecer os projetos e os meninos no terreno – porque os heróis não param.

Quando se trata de ajudar os outros, a imaginação é o limite. Que o diga a Adriana, voluntária na Bike Buddy. Enquanto tutor temporário, assumiu a missão de acompanhar utilizadores inexperientes nos seus trajetos diários, com o objetivo de os familiarizar com o uso da bicicleta como meio de transporte na cidade. E as vantagens somam-se: ajuda-os a ganhar confiança a vários níveis, promove a saúde e é "um grande passo na direção certa do ambiente".



Dar um pouco de si aos animais

A apresentadora Maya respondeu ao apelo, dando a cara por uma causa que lhe é muito querida: os amigos de quatro patas. Escolheu apoiar a Coração 100dono, uma associação de defesa e proteção de animais abandonados, dando voz às suas necessidades. E é tão simples como bater à porta e dizer: "Eu quero ajudar", seja através de visitas, como de donativos, divulgação ou adoção.

Ana Pedro Arriscado, também apresentadora da CMTV, decidiu mostrar ao mundo o seu superpoder numa ação de voluntariado na Associação Bianca, cujo fim é salvar animais abandonados e em risco do concelho de Sesimbra, promover a sua recuperação e encaminhá-los para a adoção responsável. A sua missão consistiu em doar algum do seu tempo para fazer de tudo um pouco: alimentar os animais, passear os cães e dar colo aos "bebés". É certo que não podemos salvar o mundo, mas podemos contribuir fazendo a nossa parte.

Dar um pouco de si por um planeta mais saudável

Quando se trata de reduzir o plástico, todas as missões são preciosas. Foi com este propósito que a heroína Mónica, de Vale de Cambra, cumpriu a sua quinta missão: usar sacos de compras reutilizáveis. E provou que adotar novos hábitos antidesperdício não é um bicho de sete cabeças.

Para ajudar a poupar os recursos do planeta, os heróis Marco e o filho Martim, de Valongo, puseram mãos à obra e construíram um centro de reciclagem caseiro e personalizado com caixas reutilizadas e muita criatividade à mistura. Há casos para dizer que "de pequenino se torce o pepino" e se criam heróis.

Se é bom cumprir Missões Continente em família, fazê-lo na escola é multiplicar a diversão. A equipa de heróis da Escola EB1 de Fontes inclui alunos e professores que abraçaram a missão da reutilização de materiais em todos os seus trabalhos diários. Missão cumprida.

No que toca a boas ações, há empresas que têm uma palavra a dizer. Na Cofina a Missão Continente conquistou os corações daqueles que querem fazer mais e melhor pelo mundo em que vivemos. Com muitos desafios superados – como mudar para lâmpadas LED, fazer exercício físico, usar sacos reutilizáveis ou recolher lixo – o lema desta equipa é: "venham mais!"

E a grande campeã da Missões Continente é Maria de Fátima. Conta com 18 missões cumpridas, cinco crachás e um merecido primeiro lugar no ranking desta iniciativa. Além do reaproveitamento de alimentos, já foi apanhar lixo à beira rio e na praia para reciclar, deu sopa a um pobre e roupa a crianças necessitadas. E continua atenta às novas missões.

Todos podemos ser heróis

A sua participação é o seu superpoder! Visite este site descubra as missões disponíveis e partilhe a sua experiência.