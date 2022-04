Heróis que fazem eco no planeta

Altruísmo, bravura, compaixão, coragem, vontade. São substantivos definidores de pessoas extraordinárias de todas as idades capazes de abraçar causas que, por mais pequenas que pareçam, transformam a vida dos outros e do planeta. Heróis como a Mónica ou os alunos e professores da Escola EB1 de Fontes plantam sementes para um futuro melhor. E o que o mundo precisa agora é de mais heróis. Junte-se à rede de boas ações do projeto Heróis Missão Continente.

Heroína Mónica e a reutilização de sacos de compras

Sacos de plástico para os legumes e fruta, outros para os congelados e mais uns quantos para transportar as compras até casa. No final, o desperdício é muito e a conta ambiental sai cara. A consciência de que o plástico é sério candidato a inimigo número um do ambiente levou a heroína Mónica Barreira a adotar novos hábitos para cumprir a sua missão: usar sacos de compras reutilizáveis. "Os sacos (do Continente) são 100% reciclados. Podemos lavar, podemos usar sempre. É muito bom para a nossa pegada ecológica no planeta."

Entrevistada pela Maya no Tarde CM, a heroína desvenda os seus segredos de organização: "Faço as compras e levo os sacos sempre comigo. Utilizo os sacos maiores para transportar grandes pesos, porque são mais fortes e têm alças diferentes, estes (sacos de juta) para trazer mercadoria mais leve e o do pão (...). E depois tenho o dos congelados e artigos frescos, e os da fruta – de algodão orgânico (...). Até já os separo todos (os produtos) e mais facilmente consigo chegar a casa e saber o que é para o frigorífico, para a despensa..."

Para começar, basta dar o primeiro passo e, para a Mónica, "o melhor conselho é ter sempre um saco no carro ou ter aqueles pequeninos e fáceis de dobrar dentro da nossa mala".

Uma boa ação nunca vem só

Esta heroína de Vale de Cambra e funcionária do Continente já cumpriu outras missões: criou um ecoponto em casa, reaproveitou fruta, mudou para uma lâmpada LED, fez caminhadas ao ar livre e já se inscreveu para "ser professora por um dia".

Superado mais um desafio, não tem dúvidas de que pequenos gestos fazem grandes diferenças num mundo que se quer mais verde e feliz – e todos podemos contribuir.

Com os olhos postos no futuro, também cumpre a missão de passar o testemunho à filha, Beatriz, que vai aprendendo a ajudar. É bem verdade que tudo começa na educação das crianças e que "estes comportamentos levam, depois, a que ela siga essas pisadas". Palavra de supermãe.

Escola EB1 de Fontes e a reutilização de materiais

Há heróis individuais, mas também há quem cumpra as missões em equipa, como a Escola EB1 de Fontes. Situada num local com vista ampla sobre a vila de Santa Marta de Penaguião e a serra do Marão, os alunos e os professores desta escola abraçaram a iniciativa Heróis Missão Continente e cumpriram a missão de reutilização de materiais: "Em todos os trabalhos que fazemos diariamente, tentamos reutilizar materiais. E quando são atividades para diminuirmos a nossa pegada, tudo é bem recebido", refere a professora Catarina Tavares.

A melhor parte é que cuidar do planeta é divertido! E se as crianças se divertem, os professores também, como confirma a professora Sandra Ferreira: "Acho que está à vista; são meninos felizes e trabalhamos muito essa componente."

Além disso, a professora Sofia Nogueira sublinha que "estes pequeninos são as pessoas que mais cumprem. Fazem-no na escola, e da escola vão para as suas casas e fazem essa divulgação", num efeito dominó em prol de um planeta mais sustentável.

Já Fernando Gonçalves, vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião, tem a certeza de que esta iniciativa contribui para o bem-estar das crianças: “No caso da Missão Continente, costuma dizer-se que de pequenino se criam bons hábitos e, portanto, para nós é com alegria que vemos este programa implementado nas nossas EB1. Vale sempre a pena, por eles ainda mais!”

Uma missão atrás da outra

Esta equipa de heróis já vai no quarto desafio da Missão Continente e coube a um dos alunos entrevistados por Ana Pedro Arriscado citar um por um: “Fizemos aquela missão dos animais, a canção e também fizemos um arco-íris dos alimentos.”

Participar é o seu superpoder

Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje de si um herói. Só precisa de aceder ao site Missão Continente, escolher uma ou mais missões e iniciar a mudança que deseja ver acontecer.