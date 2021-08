Imperdível: mais uma semana de pura diversão a sul

Não há dúvidas: este é mesmo o spot do verão. São 17 dias repletos de animação no Seixal, onde a estação do tempo quente se celebra no parque. O evento Verão no Parque foi criado a pensar em todas as idades, com muito entretenimento programado para as famílias. Há música ao vivo, animação de rua, trendy market, aulas de ioga e fitness, sem esquecer os divertimentos infantis – carrossel, lagarta infantil e minirroda. Para deleite das famílias, há ainda algumas surpresas reservadas e que são imperdíveis: cinema ao ar livre e praia no parque!

Seixal Verão no Parque Até 22 de agosto Das 11h às 22h30 Parque Urbano do Seixal Entrava livre e gratuita



Consulte, em baixo, o programa completo e programe a visita em família e com os amigos para um verão perfeito.

Programa Verão no Parque Seixal

16 de agosto (segunda) Teatro e Animação Infantil: Animação de rua, 11h30 Aulas de Fitness e Ioga: HIIT, 18h Música: DJ Cláudio Teixeira, 19h30 17 de agosto (terça) Teatro e Animação Infantil: Conto infantil, 11h30 Aulas de Fitness e Ioga: Ioga, 18h Música: DJ Living Statues, 19h30



18 de agosto (quarta) Aulas de Fitness e Ioga: Dança freestyle, 18h Música: DJ Carloto, 19h30 19 de agosto (quinta) Teatro e Animação Infantil: Animação de rua, 11h30 Aulas de Fitness e Ioga: Ioga, 18h Música: DJ Living Statues, 19h30 Cinema ao Ar Livre: A Ovelha Choné: A Quinta Contra-Ataca, 21h 20 de agosto (sexta) Teatro e Animação Infantil: Teatro – A Ilha de Plástico, 11h30 Aulas de Fitness e Ioga: HIIT, 18h Música: DJ Jorca, 19h30 Cinema ao Ar Livre: O Filme Lego 2, 21h



21 de agosto (sábado) Teatro e Animação Infantil: Teatro – A Ilha de Plástico, 11h30 Aulas de Fitness e Ioga: Ioga, 18h Música: DJ Andy Phill, 19h30 Cinema ao Ar Livre: Sonic O Filme, 21h 22 de agosto (domingo) Teatro e Animação Infantil: Conto infantil, 11h30 Aulas de Fitness e Ioga: Ioga, 18h Música: DJ Red B, 19h30



No âmbito da pandemia da Covid-19, todos as normas e orientações técnicas da Direção-Geral da Saúde estão asseguradas, com o plano de segurança a ser ajustado ao recinto. O tempo promete temperaturas perfeitas para atividades no exterior, mas não se preocupe com o "calor a mais": há sombras em pontos específicos!