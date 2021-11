Já conhece a única dieta de imitação de jejum que permite comer alimentos saborosos?

Tudo começou quando Valter Longo, professor da University of Southern California e diretor do Longevity Institute – e, já agora, reconhecido entre as 50 pessoas mais influentes nos cuidados de saúde, pela revista TIME em 2018! –, se focou na longevidade, no jejum e no impacto nutricional no envelhecimento.

Na base deste estudo estiveram centenários que nasceram e que vivem nas chamadas Zonas Azuis, locais do mundo onde a tradição dietética é um marco. A dieta das Zonas Azuis – a que o professor Longo chama de “A dieta da Longevidade” – é simples: pobre em calorias, rica em azeite mediterrânico, principalmente vegetariana, com baixo consumo de peixe e que, por vezes, evita alimentos por um período específico. A conclusão de Valter Longo? A restrição calórica é a chave para obter efeitos positivos na prevenção de doenças crónicas e na saúde.

Dieta que segue os princípios de imitação de dietas de jejum, sem riscos!

Inspirado nestas provas científicas, o professor Longo criou um programa de refeições específico que a maioria das pessoas pode seguir. Esta dieta tem por base a restrição calórica e, em simultâneo, a combinação de nutrientes essenciais. E assim nasceu o famoso programa Dieta de imitação de jejum, disponível sob o nome ProLon. Este programa de refeições para cinco dias fornece micro e macronutrientes na melhor quantidade para nutrir o corpo enquanto imita um estado de jejum.

ProLon, a única dieta de imitação de jejum Primeiro e único programa de refeições que passou por ensaios clínicos na University of Southern California;

Patenteado pelos efeitos antienvelhecimento.

5 dias, 5 caixas grab and go

Alimentos não geneticamente modificados

Maioritariamente baseados em plantas

Sem glúten

Evita o sistema de deteção de alimentos no corpo

O que acontece quando imitamos o processo do jejum?

Quando não alimentamos o nosso corpo, estamos num estado de jejum. Neste processo, o corpo entra suavemente em cetose, um estado metabólico durante o qual as gorduras são decompostas e utilizadas como fonte de energia. Um protocolo inteligente de jejum pode ser capaz de agir sobre o processo de envelhecimento e sobre o risco de certas doenças, ao promover a capacidade do corpo de se autorreparar. É este processo natural que é imitado pelo programa ProLon, o segredo para jejuar e permitir que coma alimentos saborosos enquanto o corpo entre num estado de jejum.

A experiência secreta que uma restrição calórica como ProLon oferece é conseguir manter a motivação graças à possibilidade de ter o acompanhamento de um nutricionista, remotamente, antes, durante e depois do programa. Além disso, ao entrar neste programa pode partilhar a experiência com uma comunidade num grande evento europeu, chamado Semana do Jejum, para que juntos possam viver (e aliviar!) a dieta.