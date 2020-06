Já ouviu falar de happy home living?

Mudar, mudar, mudar. Independentemente de ter decorado a sua casa em modo DYI ou de ter contratado ajuda profissional de um decorador de interiores, independentemente do quão combinados estão os tons e de quão imperfeitamente perfeitas estão distribuídos os objetos de decoração e de quantas dicas da Mary Kondo usou para organizar cada divisão, há sempre alguma coisa a mudar ou a melhorar.

Já dizia o poeta, "todo o mundo é composto de mudança", e o sítio onde mora é reflexo das mudanças e das diferentes dinâmicas que vão (des)aparecendo ao longo da vida. Claro, está a ler isto e, pelo canto do olho, está a fitar o abajur que já não parece assim tão moderno. Ou aquele espaço vazio na prateleira onde costumava ter um jarro, mas que o gato fez questão que já lá não estivesse. No fundo da mente, todos os acessórios, cremes e toalhas que podiam mas não estão perfeitamente alinhados na casa de banho.

Calma! A sua casa pode voltar a ser o lugar idílico de quando se mudou. Basta seguir a filosofia que nos deixará a todos mais felizes: happy home living. Basta procurá-la na hôma. Sim! O DeBORLA, a loja onde já encontrava tuuuudo o que precisava para a casa, deu agora um refresh ao look da sua própria casa e agora é hôma. Se ainda não está convencido (na verdade, já está com um olho nas sapatilhas, não é?), perceba o porquê de escolher hôma.

É a escolha de todas as casas

E é exatamente por isto que a marca investiu num total rebranding em Portugal, apostando num nome que refletisse o conceito das lojas. hôma é agora mais casa, e o investimento de 3,5 milhões de euros serviu não apenas para se redecorar, mas também para unificar o conceito de ser feliz em casa. Na sua, e na hôma, sempre que lá entra.

Não é só a fachada que muda: o logótipo, as cores, as lojas, as fardas e a comunicação alinham-se para que cada cliente se sinta bem-vindo, confortável fora de casa, enquanto pensa no que precisa para dentro de casa. Esta é, também, uma forma de celebrar com todos os portugueses o 20º aniversário de presença em território nacional. Acolher, cada vez melhor, é uma aprendizagem que a hôma quer transmitir nas compras, mas também em cada venda que faz.



A prova de que design e acessível podem combinar Quer seja num pequeno apontamento ou na total remodelação de uma das divisões da casa, a hôma distingue-se pela vasta oferta de produtos, dos pequenos utensílios aos grandes objetos de decoração. Isto, claro, tendo em conta as grandes tendências nacionais e internacionais de decoração, e os vários estilos. Mais clássico ou mais arrojado, o candeeiro que procura está mesmo na hôma. E quem diz candeeiro, diz tapete, ou sofá, ou mesmo a decoração para o quarto das crianças. A funcionalidade também é tida em conta, e são inúmeras as opções de arrumação, da pequena caixa ao armário de WC. Porque design não implica necessariamente um grande investimento e porque bonito não implica não funcional, na hôma tudo se junta, exatamente como uma família em casa.

O sítio onde os preços baixos ainda podem baixar

Os clientes da hôma sabem que encontram no espaço produtos a baixos preços. Aos 20 anos tudo muda, menos os preços e a qualidade.

Além disso, a hôma tem catálogos mensais com promoções para as mais variadas zonas da casa, durante todo o ano, e um cartão-cliente em que pode acumular saldo. Ou seja: ao útil dos preços baixos, ainda se junta o agradável de acumular saldo para as próximas compras. Se souber comprar bem, ao usar o cartão, a próxima compra pode mesmo ficar… de borla.