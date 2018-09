Jantares rápidos para dias atarefados

Receitas rápidas procuram-se

Família que precisa de ideias para jantares rápidos. Pais desesperados. Filhos que perguntam "o que é o jantar". A imaginação é pouca e o caos instala-se. Ajuda urgente precisa-se!

O final do dia não tem de ser um pesadelo. Ter uma refeição pronta num instante e ainda ficar com tempo para ler ou ver televisão é possível. Enquanto os mais pequenos põem a mesa, bastam 15 minutos para preparar umas supersaborosas tiras de frango com cuscuz e lima ou um prato cremoso e aromático de penne com salmão. Ninguém vai torcer o nariz!

Com um pé no outono, diga "olá" a pratos que aconchegam a fome e as emoções, como o bacalhau fresco com alcaparras, uma receita tradicional em modo rapidíssimo, ou o arroz malandrinho de lulas que só demora 30 minutos a preparar.

Se gosta de salsichas frescas, não procure mais. A receita de salsichas no forno com legumes é para si e para todos aqueles que dizem não gostar muito de legumes... isso vai mudar!

Não é carne nem é peixe

Passa o dia a correr e quando chega a casa, entre trabalhos de casa, banhos e mochilas espalhadas, ainda há o jantar para fazer. "Keep calm", porque meia hora chega para cozinhar nas calmas as três receitas que aí vêm, ideais para dias sem carne nem peixe ou para emergências culinárias.

Se quer ver miúdos e graúdos a transformar-se em emojis com corações nos olhos e língua de fora, nada melhor do que a pizza entrançada ou os rolos de lasanha recheados com rúcula e requeijão em molho de tomate e manjericão.

Quase nada no frigorífico

Oito da noite e o estômago a dar horas. Abre o frigorífico e percebe que está quase vazio. É caso para uma receita SOS, mas reconfortante e rica em sabor: ovos no forno em cama de curgete. 15 minutos e voilà.

Quem é amigo, quem é?

Jantar que faz viajar

Sair da rotina começa à mesa. Afinal, o divertimento não tem de ser só aos sábados! Com amigos ou em família, espalhe alegria (até à segunda-feira) num jantar ao estilo "Hola, México". Ponha os talheres de lado e partilhe nachos crocantes com queijo e frango (20 min.), burritos de frango, espinafres e abacate (15 min.) ou tacos de camarão (30 min.). Como um dia não é dia, regue tudo com um delicioso mojito de melancia que só demora 10 minutos a preparar.

Convidados (in)esperados

Visitas em casa são do melhor, mas às vezes temos de ter uns truques na manga para desenrascar um jantar de última hora com ar de estrela Michelin. Para o ajudar nesta missão, duas receitas de cozinha de fusão que prometem surpreender: atum braseado com sementes (25 min) ou risotto de bacalhau com tomate assado e queijo da ilha (30 min). Um brinde a si e...

... Bom regresso!