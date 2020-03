Jogar para ajudar

Todos reconhecemos o Euromilhões, o Totoloto, o Totobola, o Joker, a Lotaria Clássica, a Raspadinha e a Lotaria Nacional. Mesmo aqueles que não jogam habitualmente a sorte já se cruzaram com, pelo menos, um destes jogos sociais entregues pelo Estado, em exclusivo, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML). Mas poucos são os que realmente sabem a que se destinam as receitas dos Jogos Santa Casa. E se lhe disséssemos que, ao jogar, está a contribuir para melhorar a vida de milhares de pessoas com apoios de ação social, saúde, educação e ensino, cultura e qualidade de vida?

Mas não ficamos por aqui. Ao tentar a sua sorte, está também a apoiar diretamente a investigação científica, ao permitir que a SCML continue uma missão que começou há 92 anos com a procura da cura da tuberculose óssea. Todos os anos são atribuídas distinções no valor de 400 mil euros, através dos Prémios Santa Casa Neurociência, tanto para a recuperação e o tratamento de lesões vertebro-medulares – com o Prémio Melo e Castro – como para promover e dinamizar investigações científicas e clínicas de doenças neurodegenerativas associadas ao envelhecimento, como a doença de Parkinson e de Alzheimer, com o Prémio Mantero Belard.

Pilar das políticas sociais em Portugal Há mais de cinco séculos que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa imagina e prepara o futuro. São séculos passados ao lado de quem mais precisa, a combater o isolamento, a proteger as crianças, a cuidar de um valioso património, a promover atividades culturais acessíveis a todos. São séculos de vanguarda, de inovação e, sobretudo, de boas causas, agora ampliadas com o apoio que a Santa Casa recebe dos jogos.



A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa conta com 521 anos de história como uma das mais prestigiadas instituições de Portugal, ao devolver em apoios aquilo que recebe como benemerências.



Tudo começou em agosto de 1498, com a rainha D. Leonor a instituir uma Irmandade na Sé de Lisboa, a que seria a primeira misericórdia portuguesa. Atuava junto dos pobres, apoiava órfãos, prestava cuidados de saúde a doentes. Centenas de anos passaram e a SCML continua o mesmo caminho de humanismo e excelência, agora como uma instituição de vanguarda, moderna, próxima das pessoas, adaptando-se sempre às mudanças e exigências dos tempos.

Hoje, é um modelo para todas as instituições de beneficência, reconhecida pelo grande impacto na sociedade. São raras as instituições que, em Portugal, têm a dimensão e o peso que a Santa Casa tem. Com um trabalho exemplar, a SCML foi respondendo às necessidades da população com uma obra imensa que, embora muitas vezes desconhecida do grande público, foi marcando o país.

Missão da Santa Casa "Realização da melhoria do bem-estar das pessoas, prioritariamente dos mais desprotegidos, abrangendo as prestações de ação social, educação e ensino, cultura e promoção da qualidade de vida (…) bem como a promoção, o apoio e a realização de atividades que visem a inovação, a qualidade e a segurança na prestação de serviços e, ainda, o desenvolvimento de iniciativas no âmbito da economia social."

Há um conjunto de obras levadas a cabo pela SCML que são hoje possíveis, em grande medida, graças à receita dos Jogos Santa Casa. São exemplo disso mesmo:

- Fundo Rainha D. Leonor, que ajuda outras misericórdias portuguesas no trabalho em causas sociais prioritárias e na recuperação do património histórico;

- Fundo Recomeçar, criado com as receitas dos jogos que antecederam o Natal de 2017 e que serviram para apoiar financeiramente crianças e jovens residentes nos concelhos afetados pelos incêndios de outubro de 2017;

- Programa Lisboa, Cidade de Todas as Idades, uma resposta integrada à população com mais de 65 anos, com vista à promoção de uma vida autónoma, independente e apoiada, que atua em conjunto com o projeto RADAR (sinalização da população +65 anos).

Crianças e jovens, adultos, famílias, comunidades étnicas, idosos, indivíduos em risco de exclusão, toxicodependentes, pessoas portadoras de deficiência e pessoas portadoras de VIH/sida são alguns dos grupos que recebem apoio social da SCML, que conta com a ajuda financeira de cidadãos. São estas benemerências que permitem o auxílio a milhares de pessoas.

Estes apoios servem ainda para manter e recuperar imóveis com interesse histórico e arquitetónico – como o Museu de São Roque e o Convento de São Pedro de Alcântara –, apoiar a criação de microempresas, fomentar a educação (através de jardins de infância, Escola Superior de Saúde de Alcoitão e vários centros de formação) e prestar serviços de saúde à população carenciada (com sete unidades de saúde e três extensões de saúde em Lisboa).