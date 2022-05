Juntar-se ao Gervásio vai dar prémios

Gervásio é uma figura icónica que marcou diversas gerações com uma mensagem clara: sensibilizar os portugueses para a importância de reciclar. Agora, numa missão mais alargada – inovar, evoluir, reciclar –, dá voz a uma nova era, com o intuito de inspirar todos a ser mais responsáveis com o ambiente.

A Sociedade Ponto Verde decidiu celebrar da melhor maneira o Dia Mundial da Reciclagem (17 de maio), lançando o prémio nacional "Junta-te ao Gervásio", que vem premiar projetos na área da reciclagem de embalagens e da economia circular.

A apresentação oficial decorreu esta manhã no Jardim da Estrela, com as presenças de João Galamba (secretário de Estado do Ambiente e Energia), Jorge Veloso (presidente da ANAFRE), Luís Newton (presidente da Junta de Freguesia da Estrela), Roberta Medina (vice-presidente do Rock in Rio), Ana Trigo Morais e Teresa Cortes (CEO e coordenadora de Marketing e Comunicação da Sociedade Ponto Verde, respetivamente).

Estão abertas as portas desta iniciativa a todos os concorrentes – e que vençam os melhores.



Já começaram as inscrições

A Sociedade Ponto Verde está a promover a participação comunitária ativa, afirma Ana Trigo Morais. E assim é. Até 31 de julho, podem candidatar-se ao prémio "Junta-te ao Gervásio" cidadãos individuais ou em grupo (empresários, condomínios, agrupamentos de escuteiros), entidades de proximidade (associações, fundações, cooperativas, pequenas e microempresas) e juntas de freguesia de todo o território nacional.





Para submeter a candidatura e obter informações detalhadas visite recicla.pt/juntateaogervasio.pt.

Com uma condição: que durante os últimos 12 meses (entre junho de 2021 e julho de 2022), tenham contribuído – ou estejam a contribuir – para uma melhor separação das embalagens para reciclagem nas suas comunidades locais e para incentivar a economia circular.

Projetos avaliados em três frentes

Cabe ao júri avaliar as propostas nas três dimensões que compõem a missão da Sociedade Ponto Verde – Inovar, Evoluir, Reciclar. Neste sentido, serão tidos em conta o caráter inovador dos projetos, o seu impacto económico, social e ambiental e a promoção da prática da reciclagem de embalagens.

Com certeza, boas ideias não faltarão. E como o que é bom é para se ver – ou para se refazer –, os melhores projetos poderão ser uma referência e um ponto de partida para a sua replicação noutras regiões, em benefício de mais pessoas e do ambiente, como sublinhou a CEO da Sociedade Ponto Verde.

Por fim, mas não menos importante, há muitos prémios para os vencedores, desde uma obra de arte feita com materiais reciclados até prémios monetários e menções honrosas.

Mais um passo no caminho da sustentabilidade

Organizar a retoma e valorizar os resíduos de embalagens, promovendo a economia circular, bem como sensibilizar os portugueses para as melhores práticas ambientais, faz parte da missão assumida pela Sociedade Ponto Verde.

O concurso "Junta-te ao Gervásio" é mais um passo de gigante, ao inspirar, premiar e dar visibilidade a cidadãos, entidades e freguesias nacionais de norte a sul do país que tanto têm feito em prol da sustentabilidade.