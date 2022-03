Lisboa – Margem Sul: ainda é possível poupar nas deslocações!

A pergunta é comum, mas a resposta torna-se, a cada dia que passa, mais difícil: com a utilização diária do carro, e com os preços do combustível a subir, haverá alguma forma de economizar? É possível, ainda, poupar com o transporte privado? Para quem atravessa as pontes 25 de Abril e Vasco da Gama todos os dias, é.

Os utilizadores diários já há muito que se aperceberam da substancial diferença nas portagens das pontes. De um lado, uma fila gigante, o fumo a sair dos tubos de escape, o desespero estampado na cara dos condutores. Do outro lado… tudo flui. E não, não é nenhuma exclusividade! É uma escolha acertada que muitos precisam ainda de conhecer: o ViaCard!

A ViaCard já era a forma mais económica de atravessar ambas as pontes, mas leva agora o eco a outros níveis: com o ViaCard Eco, os carros mais verdes têm mais vantagens.

Porquê escolher o ViaCard? Porque há uma tripla poupança: o preço por viagem é mais barato que a concorrência, e a ausência de filas faz com que gaste menos bateria ou combustível e menos tempo na viagem.

Um caminho mais eco

Um carro mais ecológico não é só uma vantagem para quem o utiliza: é um (grande) contributo para o presente e o futuro do planeta, cada vez mais afetado pelas alterações climáticas potenciadas pela poluição. Todos os gestos contam, e o ViaCard Eco valoriza o contributo dos condutores eco.

Este meio de pagamento foi criado especificamente a pensar em condutores de veículos elétricos ou plug-in, com preços (ainda mais) aliciantes. Na ponte 25 de Abril, o desconto é de 15% logo na primeira viagem, e de 80% a partir da 13ª passagem mensal. Na ponte Vasco da Gama, o desconto é de 10% nos dias úteis, entre a 7h e as 10h, e de 20% em todo o restante horário.

Mas há mais! Numa parceria imperdível com a Galp Eletric, os utilizadores ViaCard Eco podem beneficiar de um desconto adicional de 2% no carregamento do seu veículo, desconto em combustível Evologic até 10ct/lt e um tarifário especial para fornecimento de energia em casa. Descubra como beneficiar de todas as vantagens junto ao Serviço a Clientes ViaCard.