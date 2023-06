Livro infantil da Mercadona promove alimentação saudável e educa para a sustentabilidade

O livro infantil conta a história dos irmãos Marco e Dani, que visitam os seus avós, proprietários de uma exploração agrícola de produção sustentável. Numa semana de férias muito preenchida, os dois irmãos participam na colheita das maçãs e seguem o seu percurso. No armazém, podem ver o processo de organização e embalagem. Depois, acompanham a logística, percebendo que os alimentos são transportados de todo o país para os centros logísticos e daí distribuídos pelos supermercados, onde são vendidos ao consumidor.

Ao longo da história são valorizados os agricultores e os restantes agentes que garantem que os produtos chegam frescos e com a melhor qualidade à nossa mesa. Todas as etapas são explicadas, num diálogo acessível e divertido entre as crianças, os avós e os pais.

Nesta aventura, as crianças são sensibilizadas para a importância da alimentação saudável e do consumo sustentável, aprendendo sobre os alimentos, a sua origem e características. As práticas agrícolas sustentáveis são valorizadas, abordando-se temas como o respeito pelo bem-estar animal, a reciclagem, a poupança da água ou o uso de energias renováveis.

Passatempos, curiosidades, dicas e anedotas

O livro oferece ainda uma variedade de passatempos, curiosidades, dicas e anedotas sobre os alimentos, tornando a experiência lúdica e didática. Entre as atividades sugeridas, as crianças podem pintar a pirâmide dos alimentos ou o mapa de Portugal com os produtos de cada região.

Podem fazer o labirinto do ciclo agroalimentar, resolver palavras cruzadas com adivinhas de alimentos ou aprender a desenhar um porco. Para fazerem em casa, têm sugestões de receitas de sobremesas saudáveis ou um porta-lápis com embalagens usadas.