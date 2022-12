McDonald’s foi mais longe no compromisso com a sustentabilidade

Em junho deste ano, a McDonald’s Portugal deu a conhecer as novas fardas aos quase dez mil colaboradores que orgulhosamente trazem o M ao peito. Mas o que é que aconteceu às fardas antigas? Os antigos polos verdes e calças castanhas usadas ganharam alças para levar mais longe o compromisso da marca com a circularidade. As 18 mil fardas recolhidas por todos os restaurantes do país foram recicladas e transformadas, até ao momento, em mais de cinco mil sacos 100% reciclados para serem entregues à Fundação Infantil Ronald McDonald e serem utilizados, especificamente, na composição de Kits de Acolhimento de Higiene e Conforto.

"Os Kits de Acolhimento de Higiene e Conforto são entregues a famílias que pernoitam no hospital enquanto acompanham as suas crianças doentes. São constituídos por manta e meias, uma bolsa com produtos de higiene e uma revista, tudo colocado num saco que a Fundação tinha de adquirir", afirma Marta Amaro, Gestora do Departamento de Comunicação da McDonald’s Portugal. Esta doação permitirá à Fundação Infantil Ronald McDonald, o maior projeto social da McDonald’s, garantir a entrega de kits a famílias com crianças em internamento pediátrico durante, pelo menos, um ano.

Projeto em números • 18 mil fardas antigas • 7 etapas de reciclagem • 5.500 sacos reciclados em 2022 • 7 hospitais apoiados

Os kits são entregues em sete hospitais apoiados por este projeto da Fundação Infantil Ronald McDonald. São eles o Hospital D. Estefânia, Hospital de Santa Marta, Hospital de Santa Maria e Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, em Lisboa, o Hospital de São João e IPO, no Porto, e o Hospital Pediátrico de Coimbra. "Apenas durante este ano, a Fundação já entregou mais de 3.500 kits nestes hospitais", enumera a marca.

Da recolha à produção dos sacos

Transformar as fardas em sacos não parece uma tarefa fácil. Este projeto de responsabilidade ambiental, com forte vertente solidária, só foi possível graças à rede de parceiros nacionais da McDonald’s, juntando-se aos fornecedores de longa data da marca um novo parceiro português.

A HAVI foi envolvida como operador logístico na recolha das fardas a nível nacional, junto dos mais de 190 restaurantes, e a Recutex foi o novo parceiro português responsável pela reciclagem das fardas. Já a HR Group, fornecedor de longa data da marca, produziu os sacos reciclados, sendo também responsável pela produção das fardas novas e também pela produção das fardas antigas, em 2008.

"Até ao momento, foi feito um investimento de cerca de 17 mil euros por parte da McDonald’s na reciclagem das fardas antigas. Consideramos ser fundamental investir nestes projetos por forma a diminuir a nossa pegada, no âmbito da nossa atividade", explica Marta Amaro, Gestora do Departamento de Comunicação da McDonald’s Portugal.

Reciclagem das fardas passo a passo

No total, a processo de transformação é constituído por sete etapas. Depois da recolha das fardas, começa a triagem para retirar manualmente elementos como botões, fechos e estampados. Só aí se misturam os vários tecidos das fardas antigas para produzir a fibra reciclada e, posteriormente, incorporar o poliéster reciclado.

Deste processo de fiação nasce um fio 100% reciclado, sem qualquer tipo de tingimento, que na tecelagem é transformado num novo tecido, totalmente feito em Portugal. Segue-se a produção dos sacos reciclados com esse tecido e, por fim, a entrega dos novos sacos à Fundação Infantil Ronald McDonald para composição de Kits de Acolhimento de Higiene e Conforto.

Através de um processo totalmente feito em Portugal, a McDonald’s implementa, assim, mais um projeto de economia circular com impacto ambiental e social, convertendo um potencial resíduo têxtil num saco muito especial, produzido a partir de matérias-primas 100% recicladas.

Reduzir, reciclar e, sempre que possível, reutilizar

A verdade é que a aposta na circularidade não é novidade para a McDonald’s que, há mais de uma década, desenvolveu e implementou um sistema de gestão de óleos alimentares usados através do qual assegura 100% da recolha seletiva deste resíduo. Os óleos usados são posteriormente utilizados para a produção de biodiesel, sendo o valor resultante da venda deste resíduo doado à Fundação Infantil Ronald McDonald para apoiar a continuidade dos projetos.

Compromisso McDonald’s • Retribuição à comunidade • Reciclagem e economia circular • Contribuição económica nacional

No futuro, o Departamento de Comunicação da McDonald’s Portugal garante que o objetivo da marca é continuar a apostar em projetos de sustentabilidade. "Na McDonald’s temos o compromisso de ser bons vizinhos em todos os lugares onde estamos, não só dedicando tempo e recursos a quem mais precisa, como também cuidando, preservando e escrevendo uma história mais sustentável para as comunidades do presente e do futuro", finaliza Marta Amaro.