Mercadona abre supermercado em Setúbal

A Mercadona abre hoje a primeira loja na cidade de Setúbal. Situado no número 1 da avenida Mestre Lima de Freitas, este supermercado representa um importante marco no plano de expansão da empresa, ao ser o primeiro a abrir fora da região Norte, onde a Mercadona tinha, até então, todos os seus supermercados, distribuídos pelos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo.

Quase a comemorar três anos desde a primeira abertura, a 2 de julho de 2019, em Canidelo, Vila Nova de Gaia, a Mercadona prevê investir ao longo deste ano 150 milhões de euros em Portugal na abertura de dez lojas.

Com cerca de 150 lugares de estacionamento, incluindo dois destinados ao carregamento de veículos elétricos, a loja setubalense dispõe de uma área de vendas de 1.900 m2 divididos entre as secções de talho, charcutaria, peixaria, pastelaria e padaria, perfumaria, frutas e legumes e pronto a comer, com self-service e várias opções de pratos, servidos em embalagens fabricadas com materiais naturais, como a cana-de-açúcar (material compostável), cartão ou papel.

Todos os novos supermercados são construídos respeitando o Modelo de Loja Eficiente da Mercadona. Este modelo contempla corredores amplos para que os "chefes", como a empresa designa os seus clientes, possam fazer as suas compras confortavelmente, uma entrada com vidro duplo que evita correntes de ar, lineares específicos de sumos refrigerados, mural de sushi, charcutaria com presunto cortado à faca e embalado no momento e uma máquina de sumo de laranja espremido na hora.

Loja emprega mais de seis dezenas

O novo supermercado da cidade sadina vai gerar 65 novos empregos, estáveis e de qualidade com contratos fixos desde o primeiro dia, havendo ainda vagas disponíveis para as diversas lojas da cadeia que continua em expansão pelo País. Todas as ofertas estão disponíveis na secção de emprego da empresa.





Próxima abertura é no Montijo, a 15 de julho

Além de Setúbal, a empresa pretende abrir ainda este ano mais seis supermercados em Santarém, Caldas da Rainha, Santa Maria da Feira, Oeiras, Viseu e Montijo. A loja do Montijo abre já no próximo dia 15 de julho e fica situada na rua do Laboratório, na União de Freguesias do Montijo e Afonsoeiro.



Modelo de loja eficiente

Ano após ano, a Mercadona tem apostado nas energias renováveis com o objetivo de complementar a necessidade energética, reduzir as emissões e melhorar o comportamento ambiental das suas lojas. Essa aposta foi feita, por exemplo, através da instalação de painéis solares em alguns supermercados, como é o caso da loja de Setúbal, onde existem cerca de 430 painéis solares com capacidade de produzir 200 kW. Ao gerar energia renovável de origem fotovoltaica nas coberturas das lojas, para autoconsumo, a empresa poupa aproximadamente 20% de energia elétrica anualmente. Essa aposta resulta também numa rede de lojas que, sem sacrificar qualidade de serviço, extrai o máximo rendimento possível dos recursos energéticos.



Todos os dias são doados bens de primeira necessidade

Um dos compromissos que a Mercadona mantém com a sociedade é partilhar parte do que dela recebe. Com este objetivo, a empresa desenvolve o seu Plano de Responsabilidade Social, no qual estão inseridas as doações alimentares a partir de cada uma das suas lojas.

Esta nova loja, em Setúbal, doará, diariamente, e desde o primeiro dia, bens de primeira necessidade à APACCF – Associação de Professores e Amigos das Crianças do Casal das Figueiras, cuja missão consiste em desenvolver atividades que promovam socialmente os seus utentes e as suas famílias, nomeadamente os mais carenciados, através, por exemplo, das suas valências como a cantina social, que serve diariamente mais de 50 refeições, e o Lugar da Manhã, com mais de 50 utentes. Assim, as doações de bens de primeira necessidade realizadas pela Mercadona vão servir, acima de tudo, para preparar refeições que assegurem o bem-estar das crianças, das suas famílias e da comunidade.

No distrito de Setúbal, a Mercadona assinou também um acordo de colaboração com o Banco Alimentar Contra a Fome, entidade que apoia atualmente mais de 32 mil pessoas através da entrega de alimentos às mais de 200 instituições de solidariedade social locais.