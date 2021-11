Mesa dos Portugueses: a melhor receita de Portugal pode ser a sua

Mais do que nunca precisamos de boas notícias. Desde sempre que os portugueses valorizam o “estar à mesa”. São as nossas cozinheiras e cozinheiros de mão-cheia que continuam a alimentar esta tradição. Se comer bem é uma felicidade simples para qualquer português que se preze, o ato de preparar uma receita é retornar a sabores de sempre e resgatar rituais que nos estão no sangue e que não queremos perder. É por isso que, minhas senhoras e meus senhores, estão abertas as inscrições para a 10ª edição do concurso A Mesa dos Portugueses.





Mesa dos Portugueses Este concurso nacional dedicado à gastronomia portuguesa já conta dez anos dedicados ao amor pela nossa cozinha. Desde a primeira edição, em 2011, que tem como principal objetivo recolher as melhores receitas regionais e promover a confeção de pratos com produtos de origem nacional.

O concurso pretende incentivar a prática culinária e estimular a partilha e a divulgação do receituário individual e das famílias portuguesas, numa proposta que prima pela valorização daquela que é a nossa herança cultural e um dos nossos melhores cartões de visita: o património gastronómico português. É o resultado de uma feliz parceria entre a Cofina e as Edições do Gosto e tem como patrocinador principal a TEKA, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia como cidade anfitriã, a Riberalves como patrocinadora de categoria do Bacalhau e o Arroz Bom Sucesso.

A quem se destina?

Numa mesa portuguesa há sempre lugar para mais um e, neste concurso, qualquer pessoa pode participar. É amante de cozinha e pastelaria, com 18 anos ou mais, e quer mostrar as suas receitas do coração ou de família? Então tem tudo o que precisa para brilhar.

Anualmente, chegam muitos concorrentes à nossa ‘Mesa’, prontos para uma grande viagem culinária recheada de bons produtos e muita tradição. Graças a todas as participações, o acervo d’A Mesa dos Portugueses engloba centenas de receitas que fazem parte da história das famílias de Portugal. Para a edição deste ano – num momento que pede esperança, alegria e bons momentos de partilha – contamos consigo.

Receitas com ADN português

As receitas a concurso podem ser de inspiração regional ou livre, desde que se enquadrem na cozinha tradicional e tenham na base produtos tradicionais portugueses.





Além das habituais categorias – Entradas e Sopas, Peixes e Mariscos, Bacalhau, Carnes e Caça, Doçaria – contamos novamente com a categoria das Receitas dos Avós pelos Netos para esta nova edição, cuja enorme adesão na edição passada faz crer que veio para ficar. Aqui são bem-vindas todas as receitas que tenham sido ensinadas pelos avós aos netos, prova de que a herança culinária continua a passar de geração em geração.

Agora é dar largas à criatividade, pôr as mãos na massa e não ceder à pressa dos tempos. Acreditamos que tem potencial para concorrer a todas as categorias!

Participe e ganhe prémios

Pelo painel do júri têm passado algumas das personalidades mais relevantes da gastronomia nacional, e este ano não é exceção. Se a exigência e a concorrência são grandes, as suas receitas também. E para os felizes finalistas temos muitos prémios aliciantes. Partilhe connosco os sabores e saberes. Dê-nos o prazer de conhecer e provar os seus pratos. Torne-se uma estrela do concurso.

Descubra aqui todas as informações de que precisa, inscreva-se até ao dia 12 de novembro e continue a alimentar a tradição.