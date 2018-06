Mostre que tem Toque de Campeão com este jogo interativo

Até 15 de julho, acompanhe o Mundial 2018 e descubra os prémios que há para ganhar. Basta controlar a bola e fintar obstáculos para conquistar os troféus

A maior festa do futebol já começou e vai manter-se até ao dia 15 de julho. Portugal iniciou a jornada num empate histórico com Espanha. Para quem acompanha o futebol mundial e, especialmente, a seleção portuguesa, as emoções vão ser muitas durante o próximo mês. Nesta edição do Mundial, há mais um motivo para viver o campeonato com emoção: o jogo interativo lançado pelo Intermarché.

O Toque de Campeão está disponível durante o Mundial para todos os seguidores da página da insígnia alimentar do Grupo Os Mosqueteiros e utilizadores do site da marca. Para ganhar prémios, basta controlar a bola sem a deixar cair e fintar cartões vermelhos e matrioskas. Caso contrário, o jogo termina. Sempre que a bola tocar em taças e camisolas, a pontuação aumenta e quando bater em cartões amarelos perde pontos.

Ao atingir o maior número de pontos possível conquista diferentes troféus que depois podem ser trocados por prémios em todas as lojas Intermarché. Cada prémio corresponde a um determinado produto que pode consultar no folheto semanal. Esteja atento a newsletters e publicações específicas na página de Facebook do Intermarché, onde pode obter pontos extra.

O melhor de tudo é que pode ganhar o jogo várias vezes e acumular prémios. Depois de levantar o prémio conseguido, o jogador regressa ao ponto inicial do jogo. Está pronto para começar?