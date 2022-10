Música para todos os ouvidos

Apoiar a cultura e os artistas locais. Este é um dos desígnios do Grupo Ageas Portugal, onde se inclui a Ageas Seguros, que, nesse sentido, estabeleceu como objetivo reabilitar coretos em Portugal. A primeira inauguração foi em Vila Real, em julho. No passado dia 23 de setembro, foi a vez de o coreto localizado no Jardim Público de Beja surgir de "cara lavada", para satisfação da população bejense.

Hugo Julião recordou, no evento, que esta reabilitação está integrada "naquilo que é a aposta do Grupo Ageas Portugal para a cultura". "Temos vindo a reabilitar alguns coretos em Portugal e em Beja comemoramos o facto de termos mais um coreto reabilitado, em colaboração com o Grupo Cofina e com a Câmara Municipal de Beja", assinalou o responsável de Marketing Canal e Digital do Grupo Ageas Portugal à CMTV, acrescentando que a estratégia de apoio da empresa à cultura, aos artistas e os coretos simboliza "a energia, a alegria, a música, a boa-disposição, o convívio das pessoas e famílias, e é esse o nosso propósito – estar próximo das pessoas no local".

Quanto a Paulo Arsénio, presidente da Câmara Municipal de Beja, mostrou-se satisfeito, pois "faltava recuperar este elemento central do jardim". "Foi agora reabilitado com o apoio da Ageas Seguros e com a participação da Cofina, numa parceria que a todos beneficia", assegurou o autarca, prosseguindo: "Beneficiam os patrocinadores, através da marca social e cultural que deixam no território, beneficiam os munícipes de Beja e os cidadãos que nos visitam e que passam a ver o jardim ainda mais valorizado, fruto desta magnífica reabilitação do coreto, que mantém todas as características tradicionais que já trazia consigo. Não fizemos nenhuma alteração profunda, reabilitámos aquilo que já existia."





Uma estrutura que remonta ao século XIX

Registe-se que o coreto é uma das estruturas históricas da cidade alentejana, tendo sido construído no século XIX. O coreto está localizado no Jardim Público de Beja | Jardim Gago Coutinho e Sacadura Cabral, espaço ajardinado que remonta a 1840, embora a atual configuração do jardim tenha começado a ganhar forma por volta de 1880. Por curiosidade, note-se que o jardim nem sempre teve a mesma designação. Jardim de Froebel (pedagogo alemão), Passeio ou Passeio Público foram outros nomes que deram ao espaço, antes da sua designação atual.

Um dia de Festa





A Festa Ageas Seguros – a última deste ano – e a inauguração do coreto reabilitado aconteceram no mesmo dia em Beja. Um momento de cultura, com música de artistas alentejanos, alegria e animação, na capital do Baixo Alentejo, que prova que a Ageas Seguros e os seus parceiros estão a dar um apoio fundamental à cultura, aos territórios e aos artistas locais.