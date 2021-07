Na minha casa sou feliz

São famílias perfeitamente integradas na comunidade e que fazem da sua casa um cantinho de felicidade. Tudo graças a um acompanhamento social de proximidade que permite maior qualidade de vida por via do arrendamento apoiado, da habitação social ou da adaptação dos espaços às suas necessidades sociais e humanas.

No quarto episódio do Meu Bairro, Minha Rua, entramos na casa de vários moradores de Vila Nova de Gaia que, com o apoio da Gaiurb, conseguiram habitações dignas, confortáveis e melhoradas, para serem felizes nos locais onde vivem. Tudo ajustado também aos seus rendimentos…e aos seus sonhos!

Daniela Pereira, residente do Empreendimento Alberto Martins Andrade conseguiu já tem a banheira com que tanto sonhava e Joaquina Pereira uma casa com condições dignas para a família.

Vila Nova de Gaia tem a segunda maior estratégia local de habitação, com maior número de famílias abrangidas. Muitas delas usufruem já do Programa Arco-Íris que pratica custos 25% abaixo do mercado normal de arrendamento.

A Gaiurb promove também intervenções para melhorar o conforto energético, assegurar a melhoria das fachadas dos edifícios e garantir maiores níveis de conforto.