Natal em Braga: as seis atividades que não pode perder este mês

Para muitos, o Natal é uma época especial, que, apesar das temperaturas tipicamente mais baixas, representa calor. É época de magia, de fantasia, de nos sentirmos crianças outra vez, independentemente da idade. Dos miúdos aos graúdos, há sempre algo de novo e de encantador para viver nesta época festiva. É época de partilha, das memórias que criamos com a família e os amigos, das luzes cintilantes, dos aromas acolhedores, dos cânticos que nos reconfortam a alma. A cidade de Braga, que todos os anos se veste a rigor na época natalícia, preparou para este ano um Natal iluminado pelo brilho da época, recheado de cor, alegria e calor humano. Este é o convite para visitar a cidade-luz, de portas abertas para o receber. Entre no mundo encantado do Natal.

1. Mercado de Natal

É a grande novidade deste ano na cidade de Braga. O Mercado de Natal vai encher a Praça Municipal de movimento, criatividade e surpresas. Este mercado procura promover e divulgar artesãos, artistas e produtores locais. Portanto, é o sítio certo para encontrar os melhores presentes de Natal de sempre – daqueles especiais, carregados de simbolismo. A entrada é livre. O mercado está aberto das 10h às 19h (de segunda a quinta-feira e aos domingos), tendo horário alargado às sextas e sábados (das 10h às 22h). No dia 24 de dezembro, o Mercado de Natal de Braga vai estar aberto entre as 10h e as 14h.

2. Parada de Natal

É um obrigatório na agenda! Os bracarenses, e quem visita a cidade nesta altura do ano, vivem a verdadeira magia do Natal nas ruas do centro histórico da cidade de Braga. Neste ano, a parada está marcada para dia 18 (sai às 16h da Avenida Central) e são esperados mais de 700 participantes que encaram personagens do imaginário natalício – duendes, elfos, quebra-nozes, renas… e, claro, o Pai Natal e o seu trenó! Esta viagem pelo mundo encantado promete muita alegria, energia e animação. Vá por nós: é imperdível!

3. Bananeiro da Pequenada

Quem sabe, sabe. Uma ida ao Bananeiro em Braga, precisamente no final de tarde/noite do dia 24 de dezembro, é uma tradição que não pode falhar. Horas antes da consoada, todos se preparam com uma banana e vinho moscatel. Aproveita-se a romaria para desejar os votos de boas festas. Agora imagine um Bananeiro para os miúdos! Sem álcool, claro, e de manhã, às 10h30, na Praça Municipal.

4. Presépio ao Vivo de Priscos

É também parte da tradição natalícia na cidade, uma visita repetida anualmente nos planos. A tradição do presépio mantém-se com a recriação ao vivo na freguesia de Priscos e leva-nos a entrar numa viagem pelo tempo. Este é o maior presépio ao vivo da Europa e atrai visitantes de vários pontos do país e do país vizinho, Espanha. Este ano, o lendário presépio decorre até 15 de janeiro.

5. Pista de Gelo

O Parque do Altice Forum em Braga põe à prova os mais destemidos e convida miúdos e graúdos a mostrar a destreza na patinagem no gelo. A pista de gelo está em funcionamento aos fins de semana (das 10h às 20h) e durante a semana (das 16h às 22h). Os bilhetes são de 20 minutos para patinagem individual e custam €6. Há bilhetes para patinagem em família a €5 por pessoa. O exterior do parque conta também com diversões como carrinhos de choque, carrosséis, simuladores de experiências e twister – com um custo de €3 por ficha ou €5 por duas.

6. Viagem de Inverno pelos mais belos sons da música

Preparado pela Sinfonietta de Braga, este ciclo de concertos vai decorrer nos dias 16 (Fantasia de Natal), 23 (Endless Love) e 29 de dezembro (A liturgia dos Pássaros – Homenagem a Olivier Messiaen) e nos dias 3 (Viagem no tempo) e 6 de janeiro (A cold December…), sempre pelas 19 horas, no Salão Medieval da Universidade do Minho, um espaço de versatilidade acústica e cénica. Esta é a segunda edição do ciclo Viagem de Inverno, uma viagem que é uma referência nas artes eruditas.

Mas há mais! Marque na agenda: • Cinderela – O Musical, 18 de dezembro (Altice Forum) • O Quebra-Nozes – Bailado, 26 de dezembro (Altice Forum) • O Lago dos Cisnes – Bailado, 27 de dezembro (Altice Forum) • Teatro Táxi Duende – Grupo de Teatro Malad’arte, 20 e 21 de dezembro (Praça Municipal) • Oficina Officina de Natal – Cineclube Aurélio da Paz dos Reis, 19 a 23 de dezembro (Mercado Municipal) • Bolo-rei gigante, 17 de dezembro (Praça Municipal)

Braga é Natal. E de outra coisa temos também a certeza: este Natal é em Braga. Veja o programa completo disponível em braganatal.cm-braga.pt .