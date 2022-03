Nelson e Ana Pedro: o mundo precisa de (mais) heróis assim

Herói: Nelson Superpoder: voluntário no Hospital de São Francisco Xavier

Se dúvidas houvesse quanto aos atos heroicos de todos os dias, basta pensar nos hospitais, onde os profissionais de saúde dão diariamente provas de bravura. Além deles, há outros super-heróis que não passam despercebidos, sempre atentos às fragilidades de quem lá se encontra. É o caso do Nelson, que ajuda a servir o jantar aos pacientes que estão no serviço de urgência do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.

Quando lhe agradecem o trabalho que faz, responde que "isto não é um trabalho, é uma missão", acrescentando que "só vai ajudar aqueles heróis que estão lá dentro."

Apesar de não se considerar como tal, este herói tem o dom de levar uma dose de contentamento e calor humano às pessoas que com ele se cruzam. Afinal, como refere, "mais do que ajudar com a alimentação, é dar uma palavra; basicamente é tratar os idosos (que há muitos no serviço de urgência) como se fossem os nossos avós".

Para o Nelson, "é preciso tão pouco para dar felicidade às pessoas".