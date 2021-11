Nova Agrovouga de Aveiro regressa ao formato físico para uma experiência direta com a natureza

A Nova Agrovouga é uma das mais importantes feiras agropecuárias do País e volta a realizar-se este ano, em Aveiro, em formato físico e presencial. Naquele que é um certame com quase 50 anos de história, e seguindo o novo formato desenvolvido em 2019, esta edição promete manter o vínculo da tradição com a contemporaneidade e a inovação, num ambiente aberto e informal.

“Temos as melhores expectativas com esta edição”, referiu Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro, que considera que, apesar do sucesso do ano passado, em que se optou por um formato 100% digital, “a experiência humana e a relação direta com a natureza” são fatores diferenciadores da feira e algo “que todos os visitantes da Agrovouga gostam de experienciar”.

Vanguarda da agropecuária biológica sustentável e silvicultura

A edição deste ano da Agrovouga tem os focos na inovação e na sustentabilidade, com a inovação a ter lugar de destaque. Os certames da agricultura biológica, microcultura e investigação florestal são apenas alguns exemplos de uma feira que pretende ser também conhecida pelas tecnologias de vanguarda na área da agropecuária biológica sustentável e da silvicultura, evidenciando tanto a qualidade das terras quanto a dos produtos regionais.

Com o objetivo central de que a Nova Agrovouga possa continuar a ser o evento inclusivo, agregador e participativo pelo qual é conhecida, a feira aposta na interação entre os agricultores, os viticultores, as empresas da região, os chefes de gastronomia (faça por não perder os eventos de show cooking!) e o público em geral, com o que se produz a poder ser tanto uma montra da qualidade do que é produzido na região como um elemento agregador e de aproximação entre as pessoas e o campo. Esta aproximação é essencial para manter o setor saudável e a comunicar de forma dinâmica com o resto da sociedade civil.

“Temos de estar no terreno, apoiando e dinamizando as nossas empresas, os nossos parceiros e todos aqueles que desejam continuar com as suas vidas e os seus negócios”, lembrou Ribau Esteves. “O que procuramos este ano é dar a oportunidade a quem visita de adquirir produtos, ver novas formas de trabalhar a terra ou novas formas de negócio que terão repercussão na vida dos profissionais e dos amantes da agricultura, da agropecuária, da floresta, entre tantas outras áreas.” E isto, claro, sem nunca esquecer as confrarias gastronómicas e os produtores de gado da região, presenças sempre obrigatórias na Nova Agrovouga.

Escolas têm dia para visita especial

Os mais novos são também um dos focos da Agrovouga, com o dia de 18 de novembro a ser dedicado às escolas. Os eventos, exposições, amostras e workshops variados têm como objetivo não só incutir e mostrar a importância da natureza, mas também dar a conhecer o património agrícola e florestal da região.