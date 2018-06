Nova Oeiras em exposição

Exposição estará patente ao público até 6 julho no Templo da Poesia, Parque dos Poetas, Oeiras

Aproveitando o Dia do Município, foi inaugurada uma exposição temporária, designada 6 Meses de Mandato, Um Novo Ciclo de Desenvolvimento, no Templo da Poesia, que fica localizado no Parque dos Poetas, em Oeiras.



A exposição está aberta ao público até 6 de julho. Aqui, pode ver os projetos mais relevantes desenvolvidos nos seis meses de mandato deste executivo, os que se encontram em curso e os que estão previstos para o futuro do município de Oeiras.

A exposição assenta em três áreas: Organização, Território e Pessoas. Pode ser vista de terça-feira a sábado, das 10 às 18 horas. A entrada é gratuita.

Como pode participar

A primeira área da exposição está dedicada a temas como a derrama, o IRS, o IMI ou as isenções. Dentro desta secção há a promoção do orçamento participativo. Trata-se de um mecanismo de democracia participativa e voluntária, que reforça os princípios e os compromissos da autarquia com a aproximação da administração ao cidadão, convidando-o a participar diretamente nas decisões de investimento municipal para o orçamento de 2019.



As propostas podem ser apresentadas através da internet ou, presencialmente, nas assembleias participativas que se vão realizar em todas as freguesias, por todos os munícipes maiores de 16 anos que queiram contribuir para o desenvolvimento do concelho.

Descentralização para freguesias em análise



Para melhor servir o cidadão, através de uma maior participação das freguesias no desenvolvimento do concelho, analisa-se a descentralização. A nível urbanístico está a ser comunicada a ligação direta entre o Jardim de Oeiras e a praia de Santo Amaro, assim como o desnivelamento da Marginal e um novo monumento do general Gomes Freire de Andrade, que promete não deixar ninguém indiferente.

Não há município sem pessoas



Por isso, a autarquia revela os novos projetos de serviços médicos, apoio domiciliário ou o regresso do Combus. A edução e ação social estão em destaque.

Na habitação municipal pode perceber-se as tipologias existentes no parque e as necessárias para realojamento, por exemplo. O percurso do Combus e o Passeio Marítimo de Algés, também estão em destaque na área dedicada às pessoas.

Na exposição 6 Meses de Mandato Um Novo Ciclo de Desenvolvimento fica a par destas iniciativas e muitas outras que valorizam o município de Oeiras.