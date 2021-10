Nova ótica: quando a optometria se associa à inovação o resultado é +

Tal como acontece em todas as áreas da saúde, também o sentido da visão, e tudo o que o engloba, sai a ganhar quando a prevenção é levada em conta — vale sempre mais prevenir do que remediar, já reza o ditado. Para assinalar o Dia Mundial da Visão, o grupo Optivisão – atualmente a maior rede de óticas do País – acaba de abrir um espaço de serviço totalmente inovador, tanto em formato como em conceito de experiência: a Optivisão+.

Mais olhos nos olhos Situada no Arrábida Shopping, a ótica integra a mais avançada tecnologia de refração à centésima de dioptria e de atendimento em loja. Apresenta ainda equipamentos que superam qualquer expectativa ao nível da precisão, da total customização das lentes e da prevenção da saúde ocular. Isto entre outros serviços que vão permitir melhorar a experiência dos consumidores na área da saúde visual.

São 300 metros quadrados de loja com uma área totalmente visível do exterior, semiaberta, com grande visibilidade de equipamentos high tech. Além de contemplar uma zona de espera com espaço para crianças e jogos interativos – que asseguram, em simultâneo, o rastreio individual infantil – e um espelho mágico que permite experimentar virtualmente um mundo (quase) infindável de modelos de armações, oferece ainda uma tecnologia de exames visuais altamente evoluída que possibilita customizar ao pormenor as lentes, bem como realizar uma profunda análise ao fundo do olho, com sete exames em apenas 4 minutos.

Em nome da saúde visual

André Brodheim, administrador da rede Optivisão, defende que a Optivisão+ constitui "um passo em frente no crescimento e no futuro da cadeia Optivisão, agora de mão dada com a tecnologia para potenciar a longevidade na performance visual". Simplificando, agora já é possível atuar na prevenção de doenças e na deteção precoce de patologias como retinopatia, degeneração macular relacionada com a idade, glaucoma ou catarata enquanto usufrui do melhor que a tecnologia tem para lhe oferecer.

Novo olhar sobre o rastreio e a prevenção

No âmbito do Dia Mundial da Visão, que se celebra a 14 de outubro, o optometrista João Pedro Costa, da Optivisão, é o convidado do programa da manhã da CMTV, no qual fala acerca da importância de se realizar um exame visual com refração à centésima de dioptria (disponível na rede Optivisão), assim como outros exames de fundo do olho para despiste de doenças oculares. O propósito desta intervenção é o de consciencializar as pessoas para a importância de rastrear para prevenir e contribuir positivamente para uma melhoria da saúde ocular da população portuguesa, em geral.