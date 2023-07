O cibercrime não tira férias: 10 regras para manter a segurança online em tempo de lazer e viagem

Quer seja para utilizar o GPS, tirar fotografias, utilizar um tradutor online ou postar as melhores fotografias nas redes sociais, hoje em dia, quase todos utilizam, pelo menos, um dispositivo móvel com acesso à internet nas suas férias.

Estes equipamentos já são parte assumida da experiência de férias, mas escondem alguns perigos, principalmente para os veraneantes mais distraídos. Se costuma ligar-se a redes de wi-fi públicas para poupar nos dados móveis ou tem o hábito de deixar o smartphone sem vigilância (ainda que seja apenas por uns segundos), saiba que, sem querer, pode estar a convidar terceiros mal-intencionados a ver as suas informações privadas ou os seus dados financeiros.

Proteja o smartphone, tablet ou portátil a todo o custo. Proteja os seus dados e o seu dinheiro

Muitos hackers ou cibercriminosos olham para os turistas como alvos preferenciais, pois estão mais descontraídos e frequentemente ligados a redes de wi-fi pouco seguras. Confira as 10 dicas que o vão deixar mais seguro durante as suas merecidas férias.

1. Atualize o software

Trate os seus dispositivos móveis como o seu computador de casa ou o do trabalho. Ao manter o software e o sistema operacional atualizados está a melhorar a capacidade de o dispositivo se defender contra malwares.

2. Faça backup das suas informações

Faça backup dos seus contactos, fotos, vídeos e outros dados do dispositivo móvel para outro dispositivo ou serviço na nuvem.

3. Mantenha o dispositivo bloqueado

Adquira o hábito de bloquear o dispositivo quando não o estiver a utilizar com PIN ou senhas fortes ou usando dados biométricos. Assim, mesmo que se afaste por alguns minutos e alguém tente ver, roubar ou destruir as suas informações, terá sérias dificuldades em aceder ao dispositivo.

4. Dispositivos móveis sempre debaixo de olho

Para evitar o roubo, o acesso não autorizado ou a perda de informações confidenciais, nunca deixe os seus dispositivos móveis, incluindo USB ou dispositivos de armazenamento externo, sem vigilância num local público. Mantenha os seus dispositivos protegidos em táxis, aeroportos, aviões e até mesmo no quarto de hotel.

5. Desligue o bluetooth

O bluetooth funciona através do "emparelhamento" de dispositivos. É prático e bastante utilizado no caso dos auscultadores sem fios. No entanto, esta tecnologia não é muito segura. Ao ter o bluetooth sempre ligado os seus dispositivos ficam mais vulneráveis, permitindo que hackers ou cibercriminosos roubem os seus dados ou identidade.

6. Evite ligar-se a redes de wi-fi públicas

Quer seja no hotel, no bar ou no aeroporto, evite aceder à internet através de redes wi-fi públicas. Na maior parte dos casos, estas ligações não são seguras e podem esconder hackers ou cibercriminosos que pretendem aceder aos seus dispositivos e roubar informações pessoais e financeiras. Principalmente… veja a próxima dica.

7. Se quer aceder ao homebanking ou comprar online, use os dados móveis

Precisa de realizar uma operação bancária ou fazer compras online? Nunca, em situação alguma, utilize o wi-fi público. As redes públicas sem senha não costumam recorrer a criptografia para garantir a segurança dos dados e qualquer hacker ou cibercriminosos pode intercetar a sua informação. Nesta situação, é sempre preferível utilizar os seus dados móveis.

8. Instale uma VPN

Se tiver mesmo de se ligar a uma rede de wi-fi pública, uma VPN é uma das ferramentas mais úteis que pode ter para manter as suas informações seguras. Esta tecnologia criptografa o seu tráfego para que criminosos que usam a mesma rede não consigam aceder às suas informações ou mesmo detetar a sua presença.

9. Afaste-se de computadores públicos

Muitos hotéis, centros de negócios de hotéis, bibliotecas ou cafés disponibilizam computadores que qualquer pessoa pode usar. Estes dispositivos podem não ter os sistemas operacionais ou sistema antivírus atualizados e estar infetados com software malicioso. E nunca é demais recordar a dica 7.

10. Cuidado com os curiosos

Quer esteja a utilizar o seu cartão de pagamento ou a ver o que se passa nas redes sociais enquanto espera pelo avião, pela refeição ou simplesmente passa o tempo descontraído numa esplanada ou outro local público, proteja as suas informações e tenha cuidado com a pessoa que está sentada ao seu lado ou atrás de si. Nunca se sabe se um criminoso não está à espreita para ficar com os seus dados pessoais ou informações bancárias… o "shoulder surfing" (ou "espreitar por cima do ombro") é uma das práticas mais antigas em que se apoia o cibercrime.

E muito importante: os cibercriminosos usam muitas armas e muitos meios de contacto. As ameaças podem chegar por email, SMS, outro tipo de mensagem escrita ou chamada telefónica. Fazem de tudo para parecer um contacto legítimo do seu banco ou empresa de confiança. Chegam a usar programas informáticos para que veja o número de uma empresa legítima quando atende a chamada. Estão sempre a inovar e é preciso estar atento.

Desconfie sempre que o contactem com mensagens alarmistas e a pedir ação urgente. Sobretudo, NUNCA dê os seus dados confidenciais, como detalhes do cartão de crédito, dados de acesso ou códigos de segurança ou autorização que lhe chegam por SMS, a terceiros, mesmo que digam ser do banco. Nem o WiZink nem o seu banco lhe pedirão estes dados por email, qualquer tipo de mensagem escrita ou telefone.

Os seus dados confidenciais são só seus e para seu uso exclusivo, em operações online iniciadas por si, de livre e espontânea vontade, em sites seguros e da sua confiança. Vigie os movimentos do seu cartão e conta regularmente. Se desconfia ter sido vítima de fraude, contacte de imediato o seu banco ou empresa em questão.

Lembre-se: segurança acima de tudo

Quer seja de férias ou na rotina do dia a dia, um consumidor consciente está mais protegido dos perigos digitais.

O WiZink e o Jornal de Negócios sabem como é importante manter os consumidores informados e apelar a uma navegação online segura. Por isso, desenvolveram uma parceria que tem como objetivo principal ajudar o consumidor comum a manter-se protegido das ameaças digitais.

Saiba mais informações no ABC do Phishing e na Academia do Phishing.

Mantenha-se seguro!