O melhor de Portugal, à mesa neste Natal

O Natal aproxima-se e este ano queremos voltar a sentir-nos mais próximos e a viver o verdadeiro espírito natalício, com a alegria dos longos e demorados convívios. O Natal, mais do que os presentes, os brinquedos e as decorações, é a partilha, o abraço, a conversa e, principalmente, o reviver de memórias à volta da boa mesa recheada de receitas tradicionais e deliciosas.

Num espírito de união que atravessou o país, e numa parceria entre a CMTV e o Pingo Doce, viajamos de norte a sul, para desvendar os segredos da mesa de Natal dos portugueses. As tradições que não podem faltar, os ingredientes chave e o prato principal que é presença confirmada nas mesas do país. A viagem confirmou a riqueza gastronómica do país, com receitas muito variadas mas sempre com o mesmo ingrediente secreto: o amor que se põe a cozinhar quando o fazemos para quem mais gostamos.

Em plena época natalícia, percorremos juntos os 18 distritos de Portugal, em 18 lojas Pingo Doce, durante 18 dias, a ouvir os clientes e a descobrir os sabores que não podem faltar à boa mesa de Natal portuguesa. Até o Natal, podem acompanhar as emissões diárias na CMTV!

A união faz-se à mesa

Para muitos, o Natal é cozinhar com amor. Para muitos outros, o Natal é… comer (com amor, claro!). Inspirados pela viagem feita pelos 18 distritos portugueses, o Pingo Doce compilou as melhores sugestões de receita para este Natal, e lançou um Guia de Receitas inspiradas no Natal português na revista Domingo do Correio da Manhã. Receita a receita, revisitamos os mais típicos pratos desta época natalícia e unimos Portugal à mesa de todos, com tradições de norte a sul do país. Deixamos-lhe algumas sugestões, mesmo a tempo de fazer as melhores receitas para este Natal!





Comecemos pela sopa!

As refeições de Natal querem-se prolongadas, a durarem longas horas. É à mesa que convivemos e é à mesa que saboreamos o tempo que temos para estar juntos. Sugerimos duas sopas muito comuns nas mesas de Natal portuguesas: sopa de cação, típica do Algarve, para quem gosta do toque de mar, ou uma canja, tradicional comida de conforto de todas as horas de norte a sul do país.

Do mar para a mesa, com certeza!

Portugal é um país de rio e mar, e os portugueses são exímios em cozinhá-lo da melhor forma. No Natal, o bacalhau é rei em muitas mesas. Se procura formas diferentes de o cozinhar, experimente o bacalhau à moda de viana, mais tradicional, ou o bacalhau com broa, linguiça e bacon, para uma explosão de sabores. O Guia traz ainda sugestões de polvo e a tão típica roupa velha – uma excelente forma de não desperdiçar!

O sabor da carne bem cozinhada

De volta à terra, o cabrito e o perú são presença assídua nas várias mesas de Natal, quer na noite de ceia, quer no dia seguinte. Neste especial de Natal, trazemos-lhe duas receitas de perú recheado – não se pode queixar de falta de ideias! – um delicioso cabrito no forno com alecrim e ainda borrego, que também faz as honras em muitas mesas!

Sobremesas para o toque final

Natal não é Natal sem uma mesa repleta de doces, para irem petiscando à medida que a noite avança e que aguardam a tão esperada troca de presentes. No Guia de Receitas de Natal encontra algumas tradicionais sobremesas, que pode replicar na perfeição em casa. Dos misteriosamente deliciosos formigos ao consensual arroz-doce, passando pelas bolinhas de jerimu, coscorões ou azevias, tem tudo para adoçar a boca de quem mais ama.

Este natal, o melhor de nós serve-se a cada travessa e a cada garfada. Boas receitas e um Feliz Natal! Descubra aqui uma colecção de Receitas de Natal para fazer e saborear neste época festiva.