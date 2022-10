O segredo de um bom vinho

Na escolha de um vinho, há combinações que raramente falham: com carne vermelha, o aconselhado é servir um vinho tinto; com carne branca, vinho branco. Mas há outros detalhes que fazem com que as refeições se tornem perfeitas.

O vinho branco é, normalmente, servido fresco, o que faz com que não seja a escolha número um para um jantar. Mas as temperaturas ainda amenas, as horas de convívio e a boa comida fazem com que estes vinhos possam ser excelente companhia para qualquer momento. Do Douro, temos duas recomendações de excelência para os amantes de vinho branco, com selo de qualidade e diretamente da garrafeira da Mercadona.

A qualidade dos vinhos do Douro

Com notas frutadas, alperce, peras e frutos tropicais, o vinho Conde Moreira 2021, produção de Lavradores de Feitoria, é proveniente de castas com mais de 20 anos, mas considerado um vinho jovem, envelhecido com aço inoxidável. É ideal para acompanhar com peixe, marisco e massas. Sirva-o entre os 6 e os 8 oC, e aprecie o seu palato saboroso e com um prolongado final, como os bons convívios devem ser.

É o toque de madeira equilibrada, com uma nota de frescura e acidez constante, que faz deste vinho Conde Moreira Reserva Família 2019, de produção da Quinta da Terceira, um excelente acompanhamento para todos os tipos de comida. Feito a partir das melhores uvas brancas do Douro, de castas Viosinho, Rabigato, Codega e Verdelho, pode ser servido mais quente, entre os 10 e os 12 oC . Acompanhe com carnes, peixe, marisco ou massas.

Uma garrafeira escolhida por um painel de luxo

Nos negócios ou em lazer, o vinho certo faz a diferença não apenas na refeição, como no momento. É, por isso, tao importante encontrar-se o vinho perfeito para cada ocasião. Na garrafeira Mercadona, os vinhos são escolhidos numa harmonia perfeita entre especialistas de produto e os "Chefes" (clientes).

Os gostos e as preferências dos clientes são tidos em conta, para que possam encontrar uma seleção vasta de vinhos de diferentes regiões de Portugal. Do Douro ao Alentejo, do Dão à Península de Setúbal, encontram vinhos brancos, tintos, rosés ou verdes, ideais para almoços, jantares, ou apenas um momento relaxante no fim do dia.