Oito apetitosas receitas que vai querer partilhar

À roda de uma mesa mundo

Ao centro da mesa coloque esta focaccia recheada com tomate seco e alecrim e deixe que todos se deliciem com cada fatia. Para os amigos que não dispensam pizza, prepare-a num entrançado de sabores italianos e deixe-os admirar uma pizza original.

Aposte no aroma do caril misturado com os quiabos e o sabor forte do gengibre e utilize-os para despertar apetites para este prato de gambas, que irá conquistar os apreciadores de sabores exóticos.

Coloque todos em redor do tacho com esta paelha sem carne nem marisco, mas com todo o sabor e um toque de açafrão, que fará a diferença.

Petiscar aqui e ali

Um patê ou dois são sempre bem recebidos à mesa. Se quiser servir tremoços de uma forma muito original aproveite esta receita. Triture os tremoços com sementes de linhaça, pimentão-doce, abacate e uma mão-cheia de coentros. Regue com azeite e sumo de limão, acrescente azeitonas e tomate seco e sirva esta pasta deliciosa com crackers e tiras de milho.

O salmão com o queijo riccotta, o cebolinho e os pimentos-doces também se podem juntar num patê saboroso, que fica pronto em apenas 10 minutos.

Chocolate: um convidado sempre desejado

Entre copos meio cheios e meio vazios, serão poucos os que conseguirão resistir a um bom bolo de chocolate com um toque de baunilha e Baileys. O chocolate preto belga derretido numa cremosa calda com mel e raspas para decorar é de comer e chorar por mais.

Atreva-se a mostrar aos seus amigos que há muita coisa supersaudável numa espetacular mousse de chocolate com avelãs. Acredite que vai conseguir com esta receita, na qual entram ingredientes naturais como a banana da Madeira, as tâmaras ou o abacate.

Um brinde aos amigos!