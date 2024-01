Os bairros do futuro: aqui vive-se em comunidade e livre de preconceito

É esta união dos moradores que garante a boa vizinhança e o sentimento de pertença a algo maior do que apenas o apartamento de cada família.

No Alto da Ajuda, a cultura e a vivência em comunidade foram captadas de forma única através da exposição "Fiadeiro Maneiro", uma iniciativa que visa promover a diversidade e a capacitação dos moradores do bairro, assim como reforçar os laços que os unem.

"Os bairros municipais que são geridos pela Gebalis são bairros com um grande capital humano, feitos de pessoas com um grande talento. A ideia da exposição era apresentar esta comunidade do Casalinho da Ajuda, da rua Joaquim Fiadeiro, para poder desmistificar alguns mitos sobre a comunidade cigana e apresentar essa comunidade como uma comunidade com potencial, com valor e que tem saberes", diz Robson de Souza Martins, do Gabinete Gebalis Alcântara.

A Gebalis, empresa que gere 66 bairros da capital, apoia ativamente o envolvimento dos moradores e de entidades parceiras na implantação de iniciativas, como a da rua do Fiadeiro, que melhorem a qualidade de vida de todos.

No Bairro dos Alfinetes, o projeto "Sê Bairrista" promove, também, essa consciencialização para o conceito de comunidade, numa operação conjunta entre os habitantes e outras entidades presentes no bairro.

"É um projeto comunitário que foi criado em 2017, para mobilizar a comunidade em prol de espaços exteriores dos edifícios, mas com o propósito de promover as relações de vizinhança, a coesão no território. Criámos também aqui mais relações de parcerias entre empresas e a comunidade, sendo que a comunidade funciona como uma equipa", afirma Consuelo Leite, do Gabinete Gebalis Bairro do Alfinete.

Margarida Marques, da associação "Rés do Chão", explica: "Desenvolvemos um projeto de arquitetura com a participação dos moradores e conseguimos que as melhorias que são feitas, sobretudo nos espaços públicos, respondam às necessidades e aos desejos da comunidade."

Todas estas entidades parceiras têm de estar alinhadas numa estratégia global que visa a melhoria das condições de vida nos bairros municipais. Uma estratégia concertada que é reforçada em várias iniciativas regulares, em que se discute a melhor forma de gerir necessidades e recursos.

A conferência "E Depois da Habitação", organizada pelo Gabinete de Intervenção do Bairro da Bela Vista, foi uma dessas iniciativas.

"O Gabinete da Bela Vista tem tido um empenhamento muito grande para desenvolver ações que contribuam para a promoção de práticas colaborativas entre as entidades presentes no território. Esta conferência é uma das muitas ações em que temos vindo a concentrar os nossos esforços, precisamente para promover essas práticas colaborativas", conta Isabel Santos, do Gabinete Gebalis Bela Vista.

Os parceiros locais promovem ainda uma série de atividades nos próprios bairros, desde o magusto a aulas de zumba, nas quais miúdos e graúdos convivem e partilham as suas vivências.

Assim são estes bairros no coração de Lisboa, bairros vivos e dinâmicos feitos de pessoas para pessoas com diferentes histórias de vida, de origens e culturas diversas, mas unidas por um futuro melhor para todos.