Os imperdíveis para o Halloween estão na Mercadona!

BOOOO! Doçura ou travessura? A escolha é sua, mas não se preocupe que prometemos ser (bem) simpáticos na traquinice. É normal que quem nos está a ler neste exato momento pense que o Halloween não é cá festa para os portugueses. Não damos a importância que lhe dedica a cultura norte-americana… ainda! As crianças estão cada vez mais envolvidas e para elas o Dia das Bruxas, a 31 de outubro, é a oportunidade perfeita e única para se vestirem (assustadoramente) a rigor e de espalharem doçura ou travessura.

Para uma festa de Halloween a preceito, como manda a regra, não pode faltar o fato mais assustador, a decoração de meter medo e, claro, o menu “horripilante”.

Três imprescindíveis para um menu de susto!

1. Cesta de guloseimas

Esta cesta é verdadeiramente horripilante! Está de volta às prateleiras do Mercadona com um desenho renovado e novos elementos no interior. Lá dentro encontra guloseimas de várias formas e sabores – chupa-chupas, dentaduras, uma figura de chocolate, uma miniabóbora, pés pica e marshmallows. Todo o sortido é sem glúten! A Cesta Halloween é perfeita para levar nas aventuras da noite de Halloween e para partilhar guloseimas com os amigos e a família. É também o complemento perfeito para o disfarce, com uma caveira ao mais puro estilo do Dia dos Mortos.

Cesta de guloseimas Mercadona

2. Sortido guloseimas

É a estrela das noites de Halloween, sem sombra de dúvida. Este ano, está de volta com um novo elemento – a tarântula. Este sortido de guloseimas com várias formas e sabores inclui olhos recheados, miniossos, minilagartas, minifiguras, tarântulas horripilantes, rebuçados vampiro, dentaduras, dippers e pastilhas elásticas de melão. Estas guloseimas são indispensáveis para uma noite muito especial. Tal como a cesta, neste sortido todos os produtos são isentos de glúten!

Sortido de guloseimas Mercadona

3. Boo! Mix

Ora aí está a grande novidade deste ano! Um saquinho de guloseimas assustadoras que nos traz uma grande variedade de doces – olhos, cérebros, caveiras, abóboras e dedos pica. Não há melhor do que este mix para surpreender e satisfazer miúdos e graúdos!

Boo! Mix Mercadona

Estas são as estrelas do Halloween, mas há muito mais à sua espera na Mercadona para uma noite muito especial para miúdos e graúdos. Prepare-se!