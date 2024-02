Os portugueses escolheram! Esta foi a revista mais lida em 2023

É oficial: a Sabe Bem já faz parte do dia a dia dos portugueses e é, hoje, uma verdadeira fonte de inspiração gastronómica.

São já mais de 3 mil receitas em 77 edições! A celebrar 13 anos de existência e com mais de 8 milhões de exemplares vendidos, a Sabe Bem privilegia, nas suas receitas, os princípios da Dieta Mediterrânica, bem como a utilização de produtos frescos e de época a preços acessíveis.

Sempre atenta às últimas tendências do mundo da culinária, a revista faz também questão de incluir as muitas recomendações e sugestões que os leitores partilham com o Pingo Doce. É esta partilha que faz da Sabe Bem a publicação favorita dos portugueses e a torna uma presença obrigatória nas cozinhas de todo o país ao longo do ano, seja no dia a dia ou em ocasiões especiais como o Natal ou a Páscoa.

Todas as receitas são desenvolvidas por chefs em parceria com a equipa de nutrição do Pingo Doce que garante o cumprimento dos parâmetros da Dieta Mediterrânica nas receitas identificadas e um rigor nutricional nas receitas das crianças, com o grande objetivo de fomentar o consumo de fruta e legumes. Nas receitas, não são utilizados corantes artificiais e nem intensificadores de sabor, privilegiando sempre os ingredientes naturais e da época. Já as receitas mais gulosas, de acordo com a Dieta Mediterrânica, a recomendação é que sejam consumidas em dias de festa e sempre com moderação.

Novidades da Sabe Bem em 2024!

Em 2024, a revista Sabe Bem vai continuar a reafirmar o compromisso do Pingo Doce com as famílias portuguesas, promovendo uma alimentação de qualidade a preços baixos, e com o combate ao desperdício alimentar, através de receitas que ajudam a poupar dinheiro ao mesmo tempo que evitam que se deite comida fora.

As seis edições deste ano terão dossiers especiais dedicados à cozinha tradicional portuguesa. A primeira edição do ano, que já está à venda nas lojas Pingo Doce de todo o país, tem como tema “Sopas à Portuguesa”, seguindo-se nas próximas edições os pratos principais, petiscos e doces com sabores bem portugueses.

Entre as novidades para 2024 destaca-se a nova rubrica com receitas para confecionar em diferentes tipos de equipamentos, desde o forno tradicional aos mais modernos robôs de cozinha, como a air fryer, que pode consultar nesta edição da Sabe Bem.

Esta rubrica vem juntar-se às já existentes, que incluem receitas equilibradas e rápidas de preparar para todos os dias, incluindo opções para dietas vegan e vegetariana, pratos para ocasiões especiais, receitas direcionadas para o combate ao desperdício alimentar e uma secção dedicada às crianças.

Além de conteúdos informativos sobre saúde e bem-estar, sustentabilidade, pairings de vinhos e técnicas de cozinha ensinadas pelo chef Gonçalo Costa.

Sempre a poupar

Atenta ao atual cenário económico, a Sabe Bem garante as melhores oportunidades de poupança com receitas até 3€ por pessoa, equilibradas e muito práticas de confecionar, porque comer bem não tem de ser sinónimo de gastar muito. E ainda assim, na compra da revista, ganhe vales de descontos em diversos produtos ao passar a aplicação "O Meu Pingo Doce" , que ficam automaticamente ativos na APP, num formato simples e prático, para usar nas lojas Pingo Doce.