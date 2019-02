Ovos, para que vos quero!

Pequeno-almoço ou brunch?



Ovos logo de manhã? Mas diga lá se não lhe sabem bem quando está de férias num hotel! Em modo pequeno-almoço ou brunch, junte ao "rei da refeição" a fibra do pão escuro, e terá aquela tão desejada energia matinal sem ataques de fome até à hora do almoço. As nuvens de ovos sobre torrada de pão integral ou a tosta com ovo escalfado e bimis sugerem criatividade com diferentes sabores. Junte-lhes um sumo de fruta e está pronto para enfrentar o dia.

Refeições rápidas



Faz parte daquele grupo de pessoas que afirma, a pés juntos, que não tem tempo para cozinhar? Este é o melhor álibi para optar por fast food, comprar qualquer coisa a caminho de casa ou atacar o pacote de bolachas da despensa. A pensar em si, receitas prontas em apenas 30 minutos: frittata de gambão e quiche de frango com caril. Deliciosamente rápidas e bonitas de se ver... o que é que pode pedir mais?

Cozinhar com sobras



Deitar fora? Nunca! Para reduzir o desperdício alimentar e poupar nas compras do mês, estique a imaginação. Não sabe o que fazer com as sobras de massa cozida? Transforme-as num "bolo" de esparguete, queijo e fiambre. Os ovos são o segredo desta receita de sabores que vai fazer as delícias da família inteira.

Sobraram claras? Naquele almoço demorado de fim de semana, a rainha da mesa é a torta de claras e ovos moles que dá o toque elegante da doçaria tradicional portuguesa. Um dia não são dias, e hoje não se contam calorias.

Comer a cores



Na rota dos pratos com personalidade e muita cor à mistura, os ovos dão o mote e fazem brilhar, sobretudo quando bem acompanhados.

Se vai receber amigos e não sabe o que servir como entrada ou petisco, propomos os cogumelos recheados com ovos e farinheira, em que os sabores regionais não vão passar despercebidos.

Para as crianças, a história é outra. Vamos ver se resistem aos divertidos ninhos de vegetais com ovos, esparguete colorido de batata-doce e curgete. Quem disse que não gostavam de legumes, quem foi?

Jantar alancharado de domingo à noite



Domingo rima com preguiça, sem horários e tempo de qualidade em família. As regras dos outros dias não são para aqui chamadas, o jantar quer-se nas calmas com a melhor comfort food, como os ovos rotos com chouriço e batata-palha ou os ovos no forno em cama de curgete, que pode acompanhar com gressinos de azeitonas. Receitas deliciosas e superfáceis de preparar, para terminar o fim de semana em beleza.