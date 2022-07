Pingo Doce promove limpeza do fundo do mar com mergulhadores certificados

O futuro do Oceano e da vida marinha depende de cada um de nós. Todos os anos, cerca de 11 milhões de toneladas de plástico são despejados no Oceano — o equivalente a um camião de lixo a cada minuto. O lixo subaquático é o tipo de lixo menos visível a olho nu, mas existe em grande abundância nos nossos rios, mares e oceanos e afeta diretamente o ecossistema marinho, a qualidade das águas e a biodiversidade marinha.

Há pequenas iniciativas que podem fazer uma grande diferença no planeta. O Pingo Doce, entidade de referência no retalho nacional, em parceria com a Sailors for the Sea Portugal, lançou o Programa Amar o Mar, para sensibilizar os portugueses numa ação inédita de norte a sul do país.

A "Limpeza do Fundo do Mar" é uma iniciativa pioneira em Portugal que procura sensibilizar para a importância da preservação do nosso mar através da literacia do Oceano e da limpeza costeira e subaquática em dez praias da costa portuguesa.

Da Praia da Leça da Palmeira, no Porto, à Praia de Monte Gordo, no Algarve, serão recolhidos resíduos e detritos depositados no fundo do mar por um grupo de mergulhadores certificados, com o objetivo de combater a poluição marinha e de sensibilizar para a importância da conservação do Oceano. Ao mesmo tempo, serão ainda dinamizadas ações de limpeza de praia e dinâmicas no areal para os mais pequenos, com surpresas e atividades educativas dedicadas à literacia do Oceano.

Junte-se ao Pingo Doce e faça a diferença: 29 de julho: Praia da Torre 31 de julho: Praia de São Torpes 2 de agosto: Meia Praia 3 de agosto: Praia da Rocha 4 de agosto: Praia do Peneco 5 de agosto: Praia da Falésia 7 de agosto: Praia de Monte Gordo

Futuro do Oceano está nas mãos de miúdos e graúdos

Com o objetivo primordial de consciencializar e sensibilizar a população em geral para a preservação das espécies e do Oceano, são mais de 300 crianças que até 7 de agosto prometem recolher todo o lixo que encontrarem. "O planeta agradece nós estarmos aqui a limpar a praia porque está muito suja. É difícil, claro, porque são lixos pequenos mas nós conseguimos", conta uma das crianças que participou no arranque da iniciativa em Leça da Palmeira, no Porto.

No decorrer das próximas semanas, a ação do Pingo Doce e da Sailors for the Sea Portugal, rumará por mar e terra nas praias do sul.

"Além de procurarmos adotar as melhores práticas e trabalharmos diariamente no sentido de reduzir a nossa pegada ecológica, acreditamos que é fundamental envolver a comunidade, a começar pelas gerações mais novas, no sentido de lhes darmos acesso à informação e aos recursos necessários para que possam participar nesta importante e urgente missão de conservação do Oceano e das espécies marinhas", explica Filipa Pimentel, Diretora de Desenvolvimento Sustentável e Impacto Local do Pingo Doce.

Todos os veraneantes, famílias, alunos das escolas das regiões onde decorrerão as limpezas e até praticantes de desportos aquáticos estão convidados para aprender mais sobre a problemática do lixo e dos resíduos que acabam no fundo do Oceano e sobre como adotar hábitos e comportamentos mais responsáveis e sustentáveis para contribuírem para a sua mitigação.

"Promover uma maior consciência e a capacidade de tomar as medidas mais responsáveis para a proteção do Oceano e dos recursos marinhos é um dos principais focos da missão da Sailors for the Sea Portugal. Após um período de pandemia, em que as atividades de sensibilização tiveram uma redução acentuada, estamos extremamente felizes por nos juntarmos ao Pingo Doce nesta iniciativa e contribuirmos para o combate à poluição do mar", afirma Bernardo Corrêa de Barros, presidente da Sailors for the Sea Portugal.

Em todas as ações, o lixo e resíduos recolhidos serão contabilizados e os seus dados introduzidos na plataforma internacional Clean Swell da Ocean Conservancy e na plataforma do Project Aware, de forma a caracterizar esses mesmos resíduos e a contribuir para a construção de dados científicos nacionais na área dos resíduos dispersos no meio ambiente.

Amar o mar é um dever de todos

Atualmente, o tema da conservação do Oceano e da vida marinha é incontornável e cada vez mais relevante e transversal a qualquer setor. O mar está intimamente ligado à história, cultura e costumes do nosso país e, como tal, está também ligado ao Pingo Doce que, além de ter a maior peixaria do país, faz parte das rotinas diárias e hábitos de milhares de portugueses.

Em nome do Oceano e da sua biodiversidade, o Pingo Doce assume uma Política Ambiental e de Compras Sustentáveis, pois só com uma gestão eficiente e responsável de recursos é possível continuar a levar até aos consumidores o melhor que o nosso mar nos dá.

Sabia que…

80% do lixo no mar tem origem em terra?

O programa Amar o Mar pretende, assim, sensibilizar e alertar para a necessidade da preservação dos rios, mares, Oceano e toda a biodiversidade que neles habita através de ações e iniciativas que envolvem a comunidade. O planeta agradece.