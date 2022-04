No laboratório de biologia molecular do Pingo Doce, um grupo de especialistas valida, atesta e confirma o ADN dos produtos que consome diariamente, para que possa saber, com toda a segurança e transparência, o que chega à sua mesa.

Inaugurado em 2021, este é o primeiro laboratório de biologia molecular do retalho alimentar em Portugal onde se verifica criteriosamente a autenticidade dos ingredientes incluídos nos produtos do Pingo Doce, com o objetivo de assegurar o rigoroso compromisso com a qualidade e genuinidade dos produtos e ingredientes que, no caso do Pingo Doce, passam também pela limitação ou proibição de uso de determinadas substâncias na sua composição. Com esse objetivo, neste laboratório realiza-se o maior número de testes de ADN no país, que asseguram a autenticidade dos ingredientes.





"Este laboratório traz mais rigor e autenticidade a toda a cadeia alimentar", afirma Carlos Santos, diretor corporativo da qualidade e desenvolvimento de Marca Própria do Pingo Doce.

Identificar ingredientes genuínos

Com um laboratório próprio, o Pingo Doce não necessita de recorrer a laboratórios externos e assegura internamente que os produtos da sua marca são de qualidade e que nenhum dos ingredientes utilizados sofreu qualquer adulteração. Ou seja, garantir que as matérias-primas referidas no rótulo são realmente as que são utilizadas na receita desse produto. No fundo, este laboratório incrementa ainda mais a confiança e segurança dos portugueses na qualidade dos produtos de Marca Própria Pingo Doce, representando um mecanismo de controlo adicional que espelha o compromisso de rigor e qualidade do Pingo Doce.

"Este laboratório será mais uma garantia de que o nosso cliente, ao comprar os nossos produtos, está a comprar o que prometemos na embalagem", explica Carlos Santos.

Para deteção de eventual fraude alimentar, em que um ingrediente é substituído por outro semelhante (mas de menor qualidade ou valor), é sempre importante fazer uma verificação do ADN dos ingredientes dos produtos e o rastreamento de Organismos Geneticamente Modificados (OGM). Este tipo de controlo em laboratório torna toda a cadeia alimentar ainda mais segura.

Quantos ingredientes são rastreados por ano neste laboratório? Neste momento, o laboratório de biologia molecular próprio do Pingo Doce está apto a identificar mais de 100 mil espécies que possam estar presentes nos seus produtos.

Assegurar o sabor com a máxima qualidade

Não é novidade que a alimentação tem um papel fundamental no bem-estar, saúde e prevenção de doenças como a diabetes, a osteoporose e doenças cardiovasculares. A promoção da saúde pela alimentação é uma missão assumida pelo Pingo Doce, patente na sua Marca Própria, criada em 1991, com o objetivo de disponibilizar uma oferta de produtos de alta qualidade a preços acessíveis.

Passados 30 anos do seu lançamento e 15 anos da certificação do processo de desenvolvimento, a Marca Própria Pingo Doce continua fiel aos seus valores originais.

Atualmente, a Marca Própria Pingo Doce apresenta uma enorme variedade de produtos para todas as necessidades alimentares: sem lactose, sem glúten, com baixo teor de sal e sem adição de açúcar, biológicos, vegans e vegetarianos



Alguns produtos da gama Sem adição de açúcar ou com Baixo teor de Sal da Marca Própria do Pingo Doce

Alguns produtos da gama Vegetarianos, Vegan ou Plant-based da Marca Própria do Pingo Doce

Com uma reputação sólida e um posicionamento forte, a Marca Própria Pingo Doce permanece em constante aperfeiçoamento para melhorar a qualidade dos produtos e garantir o melhor perfil nutricional com os melhores ingredientes, com produtos que são pensados, desenvolvidos e certificados ao pormenor.



Desenvolver novos produtos do zero

Numa verdadeira obsessão pela qualidade, o Pingo Doce trabalha exaustivamente para controlar todo o processo certificado de desenvolvimento da sua Marca Própria. Desde a pesquisa de mercado para identificar novas necessidades e preferência até à escolha de materiais sustentáveis e ecoeficientes para as embalagens, tudo é pensado ao detalhe.

Sabia que… 89% dos produtos de Marca Própria Pingo Doce são de fornecedores nacionais?

O escrutínio é tão apertado que, quando um determinado produto não cumpre com os requisitos exigidos, não é lançado. Diariamente, a equipa de qualidade do Pingo Doce desenvolve ainda testes de monitorização, enquanto a equipa própria de nutrição controla sempre a quantidade de sal, açúcar e gordura para que, à sua mesa, chegue sempre o melhor.