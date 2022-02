Plataforma que auxilia migrantes e refugiados distinguida

A organização "SPEAK", da Share Your World, de Leiria, é o projeto vencedor da oitava edição do Prémio AGIR da REN – Redes Energéticas Nacionais, este ano dedicado à Inovação Social na resposta à Covid-19. Trata-se de uma plataforma que ajuda a resolver o problema da exclusão social de migrantes e refugiados através da aprendizagem de uma língua e da criação de uma rede informal de apoio social.

Lançado em 2014, este projeto social já beneficiou mais de 48 mil pessoas. Até março de 2020 os grupos de línguas eram presenciais, o que facilitava a criação de laços entre os buddies – as pessoas que ajudam outros a aprender uma língua – e os participantes. Com o início da pandemia, o projeto passou a ser digital. Numa primeira fase, o acesso às sessões e a eventos da comunidade era através de um site. Porém, em 2021 foi criada uma aplicação para telemóvel que permitiu democratizar o acesso ao "SPEAK", alcançando muito mais pessoas. Hoje, o projeto está presente em 24 cidades, em 12 países.

Este projeto assume especial relevância por ser uma ferramenta importante para combater o isolamento social de quem foi obrigado a sair do seu país. Um estudo recente do Centro de Investigação em Saúde Global e Medicina Tropical do Instituto de Higiene e Medicina Tropical mostra que cerca de 70% dos imigrantes referem que se sentiram mais ansiosos, contra 62% dos nativos. Por isso, torna-se essencial construir comunidades coesas que combatam o isolamento social e que contribuam para a criação de soluções em que ninguém é deixado de fora.

Com o Prémio AGIR, a Share Your World irá agora poder desenvolver uma segunda versão da aplicação com mais funcionalidades, mais eficaz e eficiente, mais intuitiva e de fácil utilização para os seus utilizadores. "A pandemia pôs as pessoas migrantes e refugiadas em maior risco de exclusão social. Através da aplicação móvel que estamos a desenvolver com o apoio do Prémio AGIR pretendemos dar resposta a esta necessidade. Ao juntarmos locais, migrantes e refugiados na app ‘SPEAK’, garantimos que estão rodeados de suporte, amizade e relações sociais de apoio mútuo e evitamos as graves consequências sociais, económicas e políticas desta pandemia", explica Hugo Menino Aguiar, CEO do "SPEAK".

"Medalha de prata" no Minho

Em segundo lugar do Prémio AGIR da REN ficou a iniciativa "CoAction Against Covid-19", um projeto da associação ProChild, que promove, através de um rastreio online, o bem-estar e a saúde mental das crianças e famílias, avaliando, em simultâneo, o impacto da pandemia. Tendo como alvo a comunidade escolar, entre os 3 e os 10 anos, do concelho de Guimarães (perto de 6.000 crianças), o projeto arrancou já em tempo de pandemia, estando a decorrer a segunda edição.

Este projeto é importante porque diversos estudos indicam que os eventos adversos, como por exemplo esta pandemia, têm um impacto negativo na saúde mental e bem-estar das crianças. "Para além do orgulho e honra que é, para o ProChild CoLAB e parceiros, receber o Prémio AGIR 2021 da REN, este é fundamental para que possamos disponibilizar, por mais um ano letivo, uma resposta comunitária pioneira em Portugal que previne e mitiga os problemas de saúde mental infantil originados ou exacerbados pela pandemia Covid-19", explica Marlene Sousa, responsável do "CoAction Against Covid-19".

Aveiro também no pódio

A "Equipa de Socorro" da Escola Profissional de Aveiro (EPA) é a terceira premiada da iniciativa. O projeto integra alunos, a maioria provenientes de um meio socioeconómico desfavorecido e que vivem no limiar da pobreza e da exclusão social, numa equipa de socorro, capaz de prestar os primeiros socorros em caso de acidentes ou incêndios, realizar rastreios de saúde e apoiar os colegas com as suas dificuldades pessoais, num universo que ultrapassa as 800 pessoas. A ligação com as autoridades de socorro locais já evitou diversas deslocações desnecessárias à EPA, demonstrando a eficácia da atuação destes alunos.

Paulo Quina, coordenador técnico e pedagógico da EPA, explica que "com este prémio, a ‘Equipa de Socorro’ ficará mais qualificada para intervir de forma diferenciada e poderá alargar o seu âmbito de atuação, por exemplo, para pessoas vítimas de pobreza e de exclusão social devidamente sinalizadas por instituições de cariz social parceiras da EPA".

Primeiro classificado ganha 30 mil euros

O Prémio AGIR enquadra-se na política de envolvimento com a Comunidade e Inovação Social da REN. Anualmente, o Prémio seleciona uma área de intervenção social diferente e distingue três projetos. Este ano, na oitava edição, o tema foi a Inovação Social na resposta à Covid-19. A seleção dos três melhores projetos é da responsabilidade da REN, em parceria com a Stone Soup, que acompanha e monitoriza a utilização dos fundos doados a cada projeto, efetuando também a avaliação do impacto social real do apoio atribuído. Ao primeiro classificado são concedidos 30 mil euros, ao segundo 15 mil euros e ao terceiro 5 mil euros.