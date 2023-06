Por Seia: o melhor programa para um fim de semana em família bem passado

Um espaço dedicado à história daquele que é o mais elementar alimento confecionado pela humanidade: o pão. Situado em plena encosta da serra da Estrela, o Museu do Pão conta com várias salas temáticas. Seja para os mais velhos ou para os mais novos, a única certeza é a de que aprendizagem e diversão se fundem na perfeição.

Regresse às memórias ao mesmo tempo que aprende sobre o mais universal dos alimentos. Com um restaurante onde pode aproveitar para almoçar, até uma mercearia que o vai fazer viajar: pelos sentidos, sabores e memórias! Este é o museu que preserva a vasta herança cultural e documental ligada ao pão. Proporciona uma viagem pelo ciclo da sua confeção, desde a sementeira dos diferentes cereais até ao produto final!

Aos mais novos… agrada a viagem da descoberta, onde o ciclo do pão é explicado de forma lúdica e divertida com o auxílio de marionetas animadas. É uma jornada que termina, literalmente, com as mãos na massa!

A emblemática sala histórica

Estamos a falar de um museu cuja missão é recolher e preservar a história. Até porque, para compreender o presente e projetar o futuro, é preciso olhar para o passado…

A Sala dos Hérmios é um espaço temático especialmente dedicado aos visitantes mais novos! Na qual a história e a lenda se cruzam e onde o pão passa pelos nossos olhos e pelas nossas mãos. Aqui, as crianças podem moldar o seu próprio pão, que, depois de passar pelo forno, permite levar esta magia para casa.

Faça uma pausa e desfrute

É no Bar Biblioteca que estão disponíveis livros para consulta. Pode beber um café ao mesmo tempo que usufrui da magnífica paisagem. A mercearia vende o pão que no museu se produz e disponibiliza também alguns produtos regionais. Já no restaurante, são preservadas as iguarias tradicionais.

Para finalizar a viagem no tempo

Depois de arregaçarem as mangas, porem as mãos na massa, aprenderem, experimentarem e provarem, a viagem segue para o carrossel do museu! O carrossel do Museu do Pão é uma homenagem às memórias de infância de cada um de nós: as do pão quentinho a sair do forno de lenha e as da magia que os carrosséis nunca perderam… São recebidas, em média, 250 pessoas por dia, a grande maioria através de excursões de escolas em todo o País! Venha viver uma experiência única num lugar tão especial como aquele que é a cidade histórica de Seia! Saiba mais aqui.