Prémio SME EnterPRIZE: dar voz às PME mais sustentáveis

Em 2022, na primeira edição do Prémio SME EnterPRIZE, foram distinguidos três projetos: o vencedor na área da slow fashion; uma menção honrosa na área da economia do mar, com produção de algas; e ainda uma menção honrosa na área da metalomecânica. São histórias inspiradoras de empreendedores que percebem que o investimento na sustentabilidade é uma ação em prol do ambiente, da comunidade e das gerações ambiental mas também na dimensão social. Ou seja, existem duas categorias a concurso, sujeitas a avaliação: impacto social e benefícios ambientais.

No formulário de candidatura, a PME poderá responder às perguntas sobre ambas as categorias, em linha com o projeto que candidatam, podendo a PME premiada destacar-se por boas práticas em apenas uma das categorias ou em ambas. Na vertente ambiental, o prémio valoriza as PME que promovem a redução das futuras, e que tem retorno. O SME EnterPRIZE | Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME, é uma iniciativa da tranquilidade e do Grupo Generali, em parceria com o Correio da Manhã e a SÁBADO, tendo a EY como "knowledge partner". Na sua segunda edição, este prémio vai continuar a incentivar modelos de negócio sustentáveis e a dar visibilidade às PME que desenvolvem boas práticas. Desta vez, não só na vertente ambiental mas também na dimensão social. Ou seja, existem duas categorias a concurso, sujeitas a avaliação: impacto social e benefícios ambientais.

Na vertente ambiental, o prémio valoriza as PME que promovem a redução das emissões de gases com efeito estufa, a reciclagem, a recuperação de matérias-primas e a economia circular. E na dimensão social, aquelas que impactam de forma positiva o bem-estar dos seus colaboradores e famílias, e das comunidades e territórios em que atuam.

As empresas podem participar com uma ou mais candidaturas, tantas quantos os projetos de sustentabilidade ambiental e social que tenham para apresentar.

Com base na análise das candidaturas preparada pela EY, estas serão avaliadas por um júri formado por individualidades independentes, especialistas com provas dadas na área da sustentabilidade, oriundos das esferas académica, empresarial, associativa e institucional. A empresa vencedora receberá seguros e serviços da Tranquilidade avaliados em 15.000€. O vencedor e as menções honrosas terão exposição mediática no Correio da Manhã, Sábado e CMTV. Isto para além de um vídeo promocional, troféu, diploma e selo digital "PME Sustentável". As PME distinguidas serão anunciadas numa cerimónia a realizar em Portugal, em setembro de 2023, em data a anunciar. A vencedora nacional participará ainda na cerimónia em Bruxelas, a 28 de novembro de 2023, e representará Portugal no âmbito europeu da iniciativa do Grupo Generali, juntamente com os "heróis de sustentabilidade" dos outros oito países participantes, que serão distinguidos como "Heróis Europeus da Sustentabilidade".

Para a Tranquilidade Generali, este prémio é sobretudo um espaço de inspiração, partilha de ideias e debate público, que distingue e dá voz às PME mais sustentáveis a atuar em Portugal, promovendo o mérito e as melhores práticas. As empresas interessadas podem obter mais informação e candidatar- se, até 31 de maio, ao SME EnterPRIZE | Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME em www.tranquilidadepme.com.