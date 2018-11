Prepare um Natal de sabores autênticos

Sente-se à mesa e deixe que os cozinheiros do Pingo Doce confeccionem por si as mais tradicionais receitas de Natal e também de Ano Novo

O Take Away Pingo Doce preparou uma deliciosa e completa ementa com as receitas tradicionais que não podem faltar à mesa de Natal e de Ano Novo. Prepare-se para partilhar os melhores tesouros gastronómicos desta época com a família e os amigos e viver momentos únicos que vão deixar-lhe as melhores recordações das festas em família.

Ingredientes genuínos e frescos

Nas cozinhas Pingo Doce, todas as receitas são confecionadas pelas mãos de cozinheiros de verdade, sem pressa e com toda a tradição da gastronomia portuguesa.

Os ingredientes são os mais frescos e a variedade é completa, para que à sua mesa cheguem só os sabores mais autênticos. Desde as entradas às sopas, passando pelos pratos de carne ou peixe e pelos doces típicos desta época, tudo é preparado de modo tradicional.

Toda a tradição da cozinha portuguesa

O peru assado é um clássico e não poderia faltar na ementa do Take Away Pingo Doce. O peru fica a marinar 24 horas antes com pasta de alho e é assado lentamente para ganhar aquele sabor autêntico.

Também o cabritinho assado é marinado à boa moda portuguesa, durante 18 a 24 horas, o que lhe confere um paladar genuíno e repleto de boas memórias em família. Nas receitas de bacalhau, os cozinheiros usam o verdadeiro Gadus morhua, demolhado e desfiado à mão, como se tivesse saído da sua cozinha.

Doces prazeres de Natal

Em época de festas, é difícil resistir aos doces e todos vão querer dar uma colherada nas saborosas sugestões incluídas na ementa do Take Away Pingo Doce. Preparadas com todo o sabor que só as receitas originais e os ingredientes genuínos proporcionam.

O arroz-doce junta na mesma receita o arroz carolino nacional, os ovos, o açúcar e um toque de raspa de limão. A sericaia também segue, fielmente, a receita típica do Alentejo, sendo cozida em prato de barro e servida com ameixas pretas. A calda de vinho do Porto que a acompanha é totalmente feita nas cozinhas Pingo Doce com toda a mestria dos cozinheiros do Take Away.

Cozinhados com toda a dedicação

Tudo isto e muito mais à sua mesa, com todo o sabor e a qualidade dos pratos confecionados com métodos tradicionais, feitos com todo o carinho e dedicação, sem corantes e conservantes adicionados. Refeições tão caseiras que podiam ter sido feitas em sua casa e cozinhadas por si na perfeição, com o mesmo sabor das receitas tradicionais da avó.

Como se tivessem saído da sua cozinha

O receio de encomendar comida "fora" é normal. O sabor industrializado, pouco saudável e que denuncia que o que está a servir não foi cozinhado por si, não faz parte das receitas do Take Away Pingo Doce. Na ementa do Take Away há a garantia de sabor e de qualidade dos pratos confeccionados.

Todas as receitas são confeccionadas com métodos tradicionais, com todo o carinho e dedicação, sem corantes e conservantes adicionados. Refeições tão caseiras que podiam ter sido feitas em sua casa.

Faça as suas encomendas em qualquer loja Pingo Doce ou em pingodoce.pt, e dê mais tempo ao que importa. Faça a festa... os especialistas tratam do resto!