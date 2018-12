Proximidade é a chave do sucesso do Millennium bcp

Na análise realizada no Barómetro Serviços Financeiros Empresas, o Millennium bcp é percepcionado pelas empresas como o banco "Globalmente Melhor para as Empresas", "globalmente mais eficiente", com os "produtos mais adequados às empresas", "mais inovador" e o "mais próximo dos clientes".

Na qualidade de principal banco das empresas portuguesas, o Millennium bcp lidera nos sectores do comércio, serviços e indústria, nas empresas exportadoras e no Portugal 2020. É também o banco mais utilizado em linhas de crédito e a principal escolha das empresas que têm intenção de investir nos próximos 12 meses.

A liderança do Millennium bcp estende-se também ao digital, quer na quota de utilização do serviço Net Banking e Mobile Banking quer na satisfação com o serviço de Net Banking.

Como acontece em todos os sectores de actividade, chegar ao primeiro lugar é o resultado de um trabalho árduo. Mais difícil do que alcançar o topo é manter essa posição de destaque. O Millennium bcp procura ter uma visão dos empresários cada vez mais integrada com as suas realidades.

"Estamos atentos à gestão do dia-a-dia do negócio e também às necessidades de crescimento e financiamento. Vamos continuar a disponibilizar uma oferta de valor simples, processos de decisão e contratação de crédito mais automatizados e novos serviços nomeadamente na internet e mobile", diz uma fonte do banco.

O Millennium bcp reconhece que vivemos num mundo cada vez mais digital e colaborativo, pelo que o reforço da proposta de valor para os clientes empresariais vai continuar a envolver novos parceiros.

Negócio gerido desde o telemóvel

A confiança dos clientes conquista- se com qualidade de serviço ajustado à realidade de cada empresa. Para ir ao encontro das necessidades de grandes ou pequenas empresas, o Millennium bcp não pára a linha de serviços e produtos inovadores. As novas apps M Empresas e Millennium Moove, ou as Transferências Imediatas, são bons exemplos da capacidade de resposta do banco aos desafios do mercado.

A simplicidade e capacidade de actuação imediata dos empresários a qualquer hora e em qualquer lugar está na base dos desenvolvimentos de novas funcionalidades na App M Empresas. Esta aplicação móvel de fácil navegação, permite aos empresários gerir o seu negócio através do seu smartphone ou tablet, com total mobilidade. As principais funcionalidades vão desde a simples consulta dos saldos e movimentos das contas, à autorização de operações pendentes, pagamentos de serviços multibanco e de impostos, transferências SEPA, ou acesso ao histórico de operações.

A app teve um conjunto de melhorias recentes, das quais há a destacar o login com impressão digital ou Face ID; o multidevice, que permite a instalação da app em vários equipamentos; a realização de autorizações múltiplas em simultâneo e os comprovativos das suas transacções onde no final das operações é emitido um comprovativo que pode enviar para uma caixa de e-mail.

Ponto de venda em qualquer lugar

Além de poder gerir o negócio através do telemóvel, a app Millennium Moove responde a uma necessidade de modernização de muitos negócios de pequenos comércios e médios ou grandes retalhistas. As empresas têm necessidades de portabilidade e celeridade no processo de venda. Os comerciantes procuram soluções mais simples, flexíveis e rápidas para receberem os pagamentos dos seus clientes.

A App Millennium Moove é um Terminal de Pagamento Automático (TPA) digital, que funciona em conjunto com o telemóvel ou com o tablet. Basta emparelhar o leitor de cartões com o seu dispositivo móvel e está pronto a receber pagamentos com cartão ou MBWAY dos seus clientes. Com o Moove pode realizar vendas em qualquer lugar ou levá-lo consigo para todo o lado. Esta é uma inovadora forma de receber dos clientes, sem despesas fixas mensais e só paga o que facturar. O Moove dirige-se essencialmente a quatro segmentos de mercado (ver caixa).

Solução única para comércio electrónico

Outra vertente é o apoio ao comércio electrónico das empresas. O Millennium P@y.me é uma solução única para comércio electrónico que suporta múltiplos meios de pagamento: referências multibanco, cartões VISA, Mastercard, Paypal, entre outros, com vantagens para os comerciantes que pretendem posicionar-se neste tipo de comércio online. As referências de Pagamento de Serviços Multibanco geradas através da P@y.me possuem características únicas quando comparadas com as referências geradas pelos métodos tradicionais: notificação em tempo real dos pagamentos que são realizados, possibilidade de fixação de data ou hora de expiração por referência emitida e a possibilidade de devolução de uma referência paga, aumentando a eficiência para o comerciante e melhorando o serviço ao cliente.

Importa referir que as referências Multibanco são já o meio de pagamento mais utilizado pelos consumidores em Portugal, representando 76% dos pagamentos online.

O Millennium bcp continua a apostar no apoio à mobilidade do negócio disponibilizando às Empresas novas soluções de recebimento, novas funcionalidades na App M Empresas, ou permitindo a gestão online da tesouraria com envio de faturas e de pagamentos a fornecedores através do banco. Conta também já com mais de 70.000 clientes empresariais a utilizar de forma recorrente o site de empresas, processando os seus pagamentos, recebimentos, assim como algumas operações de crédito, de forma a garantir aos empresários a gestão do seu negócio a qualquer hora e em qualquer lugar, pelo que continuam a inovar nos canais digitais permitindo aos clientes empresariais fazer mais em menos tempo.