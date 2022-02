Quatro motivos pelos quais pode precisar de mudar de colchão

A temperatura não é adequada

Diferentes metabolismos regulam de maneira distinta a temperatura, sobretudo quando estão em descanso. Pessoas mais ativas têm tendência a ter mais calor durante a noite, o que se pode tornar um obstáculo. Um colchão que liberte uma sensação de frescura, como o colchão Mlily Stark, é ideal para permitir o corpo arrefecer o suficiente e para manter uma temperatura normal durante a noite. Com um tecido Ice-Feel, com efeito frio, o calor é minimizado e o conforto fica garantido. Este colchão tem micromolas ensacadas Pocket, que permitem a perfeita adaptabilidade do colchão ao corpo, sem sobreaquecimento.

A firmeza do colchão já não é o que era

Com o passar do tempo e utilização contínua, os colchões de menor qualidade acabam por perder algumas das suas características, nomeadamente a firmeza. Em simultâneo, cada corpo vai evoluindo nas suas necessidades ao longo da vida, e é possível que precise agora de um colchão mais firme. O colchão Mlily Ego, com um núcleo de espuma, permite em simultâneo a firmeza e a transpiração necessárias para um descanso completo do corpo, relaxando os músculos e melhorando a circulação e a firmeza corporal. O tecido Ice-Feel, em combinação com o viscoelástico com piquitas de gel, ajuda a regular o calor durante a noite, permitindo a transpiração necessária para uma boa noite de sono.

O colchão não foi pensado para si

A compra de um colchão é uma necessidade, mas é também um investimento. O popular ditado ensina-nos que “o barato sai caro”, e comprar um colchão sem qualidade pode estar a custar-lhe boas noites de sono. Comprar um colchão na Maxcolchon é comprar garantia de qualidade, com produtos criados especificamente para cada cliente, via encomenda. Cada cliente tem a oportunidade de 100 noites de experimentação, com 100% de garantia de satisfação.

A gama Mlily completa-se com o colchão Mlily One, cuja principal característica é a adaptabilidade, o que faz dele o colchão pensado para si e para toda a família. Sim, o Mlily One adapta-se às várias idades e a todas as morfologias, garantindo que toda a família tem o descanso que merece. Com núcleo criado com a Oxicell e combinação de camadas Airmax e viscoelásticas, é garantia de estabilidade e transpirabilidade, noite após noite.

A sua almofada não está a ajudar

Desengane-se quem acha que apenas o colchão tem influência nas noites de sono. As almofadas são responsáveis por grande parte do descanso e são uma escolha igualmente importante. Diferentes idades, morfologias, rotinas de sono ou mesmo posições podem exigir diferentes almofadas. A gama Mlily Collection possui uma grande variedade de almofadas, criadas com a tecnologia mais avançada para a saúde do seu descanso. Pressões, dores cervicais, interrupções de sono… tudo isto pode ser resolvido com a almofada certa!