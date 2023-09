Quer comprar ou vender casa? A plataforma da DECO Proteste ajuda

De registo gratuito, a Proteste Casa, a plataforma da DECO Proteste, foi concebida para ajudar os consumidores a comprarem e a venderem imóveis em segurança, e com muitas vantagens! Qualquer consumidor, subscritor ou não subscritor pode fazer login e anunciar o seu imóvel, sem intermediários e sem comissões.

Mas há mais, a plataforma apresenta-se como um “simplificador imobiliário”, reunindo num único sítio informação e várias ferramentas úteis neste tipo de negócio. Por exemplo, pode aceder a calculadoras e simuladores para ter uma noção mais correta do valor da sua casa. E assim saber se o preço que está a pensar pedir pelo imóvel corresponde ou não ao valor recomendado de mercado.

Qualquer consumidor pode aceder, sem qualquer custo. Não há distinção entre subscritores e não subscritores. Faça login e anuncie o seu imóvel ou encontre aqui a sua nova casa!

“Em Portugal, a compra e venda de imóveis é um processo complexo que pode causar algum stress devido a um número elevado de questões e procedimentos. Por estarmos cientes disto, queremos dar toda a confiança ao consumidor nas várias fases da jornada de compra e venda de casa”, diz Sónia Covita, responsável pela plataforma e coordenadora da área jurídica e económica da DECO Proteste.

“Muitas vezes, é difícil saber o que é preciso tratar ou aonde se dirigir. A plataforma ajuda com essa papelada”, acrescenta.

O que distingue a plataforma Proteste Casa de outras existentes no mercado?

A Proteste Casa garante que os imóveis anunciados estão devidamente verificados. A plataforma possibilita assim que o utilizador faça o negócio sozinho, com total proteção, diretamente com os interessados.

A Proteste Casa faculta todas as ferramentas para o consumidor fazer transações com segurança, sem comissões, ou com um valor inferior ao habitual.

E, se, por algum motivo, o consumidor não tiver disponibilidade ou vontade para tratar do processo ou mostrar a casa aos potenciais compradores, a DECO Proteste tem uma rede de parceiros disponível. Ainda que, neste caso, tenha de pagar comissão, o preço é mais vantajoso do que o praticado no mercado.

De acordo com um estudo da Proteste Investe, as comissões médias rondam os 5%, mas há mediadores que cobram mais. Com a Proteste Casa, há duas situações possíveis: se se tratar de um particular que insere o imóvel na plataforma e depois decide recorrer a um parceiro, a mediadora nunca pode cobrar mais de 3% de comissão. A plataforma também permite que mediadores imobiliários parceiros divulguem os imóveis que têm em carteira, sem qualquer custo associado à importação dos mesmos. Portanto, qualquer que seja o imóvel anunciado na Proteste Casa, as comissões são sempre mais competitivas do que as praticadas por outras entidades.

Muito mais do que uma plataforma de compra e venda de imóveis

“Desde que a DECO Proteste foi criada, há mais de 30 anos, que disponibilizamos informação sobre o que é preciso ter em conta na compra e na venda de um imóvel, mas estava muito dispersa. O que fizemos foi juntar, numa única plataforma, toda essa informação”, explica a responsável.

Ao aceder à Proteste Casa tem ainda acesso a imóveis para arrendamento, soluções para crédito à habitação via Proteste Crédito e a subscrições de seguros multirriscos ou de vida com a Proteste Seguros. A plataforma propõe adicionalmente soluções para o condomínio e para vistorias do imóvel.

“Pretendemos contribuir para um mundo cada vez mais digital, com consumidores mais informados, participativos e exigentes, especialmente num mercado tão diverso e de grandes decisões como é o imobiliário”, conclui Sónia Covita.

Quer vender a sua casa? Pretende simplesmente saber quanto vale? Ou está à procura de um imóvel novo? A plataforma Proteste Casa é o seu aliado de confiança.