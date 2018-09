Quer reaver parte da conta da luz? Só depende de si

A conta da luz pode baixar. Quem diz da luz, diz do gás, da água, ou mesmo das telecomunicações. O que importa é que agora pode reaver parte destas contas sem mudar uma vírgula aos contratos com os fornecedores. Nós explicamos o que deve fazer

A ginástica do orçamento familiar nem sempre é fácil de gerir. Entre o empréstimo ou o arrendamento da casa, as despesas domésticas, a alimentação e os transportes, pouco resta para o final do mês.

A realidade mostra que qualquer ajuda é bem-vinda quando se fala em poupar nas despesas domésticas: estes custos fixos que levam uma parte importante do orçamento familiar e aos quais não conseguimos fugir.

Se juntarmos a isto o preço da eletricidade no nosso país - dos mais altos da Europa - e o custo da água, que também pode subir para racionalizar o consumo, talvez queira saber como pode afinal reaver parte das contas da casa.





Devolução de 5% das despesas domésticas

O banco Montepio lançou uma oferta bancária, que permite poupar centenas de euros em comissões, na gestão do dia a dia, nas viagens, nos créditos, na compra de casa, na reforma e também nas contas da casa.

O banco devolve 5% das despesas domésticas domiciliadas – água, luz, gás e telecomunicações – até 85€ por ano a quem aderir à oferta 15 em 1 | Serviço Máximo.

Contas feitas, em dois anos podem voltar à conta do cliente 170€. Pense assim, se paga 30€ de eletricidade mensalmente, então a poupança equivale a praticamente seis meses sem pagar, o que para muitas pessoas é uma ajuda preciosa.





15 vantagens numa só conta, ou como ter o máximo e pagar o mínimo

A devolução de parte das contas não é o único benefício de 15 em 1| Serviço máximo. A principal preocupação do Montepio é oferecer aos portugueses a melhor oferta deste tipo - em serviço e preço – respondendo aos problemas daqueles que se veem afundados em taxas e comissões de créditos, pagando pequenas fortunas em mensalidades e anuidades.

Entre as 15 vantagens numa só conta, destacamos uma que só existe no Montepio: o acesso prioritário às Residências Montepio para seniores, para quem quer um lugar bonito e de excelência para a reforma. E também oferece descontos especiais nos serviços de Teleassistência e Apoio Domiciliário, para quem precisa de cuidados médicos no conforto do lar.

Há outra vantagem que pode valer a pena: um cartão de crédito sem juros em 2018, para uma aflição, uma despesa extra ou mesmo para aproveitar um bom negócio.

Pode ainda poupar dezenas (ou centenas) de euros em transferências. São ilimitadas e sem custos nos canais automáticos. Também já inclui as novíssimas transferências imediatas, que permitem movimentar dinheiro em apenas 10 segundos - e que vão ser pagas em todos os bancos que aderiram. Aqui, são gratuitas.

Juntam-se ainda a estas vantagens um voucher de 25€ para uma poupança para as crianças, a oferta de outros 25€ no seguro check-in para proteção de imprevistos em viagens e a oferta de extensão de garantia para cães ou bicicletas na subscrição do Seguro de Responsabilidade Civil Familiar. Se precisar de um crédito habitação não paga 280€ de comissão de estudo de dossiê.

A brincar, a brincar – tudo somado – arrisca-se a poupar 500€ num ano.

De todas as vantagens, a melhor talvez seja o custo de apenas 2€ por mês, um valor coberto e ultrapassado pelo montante das ofertas existentes. Alternativas para poupar já tem. Qual é a desculpa para não aderir?