Quer uma reforma 5 estrelas?

Uma reforma agradável, segura e autónoma é o que todos querem. Há um banco que lhe abre as portas para a opção mais adaptada às necessidades de cada um, sem ter de gastar as poupanças de uma vida

09:51

A segurança e o conforto dos pais e dos avós são preocupações constantes, mas nem sempre há tempo para os acompanhar como gostaríamos. A preocupação é maior com os mais vulneráveis: os idosos.

O problema aumenta, naturalmente, por pais ou avós não quererem perder a autonomia de que sempre gozaram. A boa notícia é que há um banco que abre as portas para essa velhice tranquila, bonita e de qualidade. Por apenas 2 euros por mês, a conta pacote 15 em 1 | Serviço Máximo do Montepio dá-lhe três alternativas para garantir a segurança daqueles que mais gosta.



1. Casa nova para envelhecer

Uma das opções mais recorrentes quando se tem idosos a cargo é colocá-los em lares ou centros de dia, nos quais se acredita que têm os cuidados básicos necessários assegurados e vigilância permanente. No entanto, e apesar de terem bons cuidados básicos, muitas pessoas que se encontram nestes lares sentem uma perda total da autonomia e da liberdade, que acelera o processo de envelhecimento.

Nas Residências Montepio aplica-se a máxima "velhos são os trapos". Os residentes têm a privacidade de um quarto individual ou duplo. A somar ao conforto, têm ainda um sem-número de atividades, dentro e fora de portas, que estimulam o corpo e a mente. Exercícios, aulas, acompanhamento médico, ou cuidados de beleza são outras das regalias.

Provavelmente, se já ouviu falar destas residências, deve saber que a taxa de ocupação ronda os 100%. Ao aderir à conta 15 em 1 | Serviço Máximo ganha acesso prioritário às residências Montepio, e ainda um desconto de 4% na mensalidade. Para subscrever esta oferta, basta domiciliar o ordenado ou a pensão da reforma na CEMG. E por apenas 2 euros por mês, tem acesso a esta e outras 14 vantagens, que se traduzem todas em mais poupança ao final do mês (ou porque permitem reaver parte das despesas domésticas ou porque o isenta de uma série de comissões, entre outras).



2. Ajuda sem sair de casa

Para quem não quer deixar o conforto do lar, há alternativas que garantem a supervisão e a segurança em casa. Com 15 em 1|Serviço Máximo, tem um desconto de 8% nestes serviços. O melhor? É aplicável ao titular e a familiares diretos ou terceiros, desde que o titular da conta seja o cuidador.

Com o apoio domiciliário obtém ajuda para quem mais gosta – ou até para si – sem sair de casa, de forma personalizada. Especialidades como medicina dentária, psicologia ou terapia da fala fazem parte do leque de possibilidades, para que a saúde venha sempre em primeiro lugar.

Não é só de saúde que se trata: o bem-estar, as rotinas de higiene e os cuidados de beleza também estão ao dispor de quem aderir.



3. Segurança a um botão de distância

Nem sempre o envelhecimento significa a necessidade de cuidados especiais. Muitas pessoas, mesmo na terceira idade, continuam com uma vida ativa, com rotinas independentes e totalmente autónomas. Mesmo assim, é bom saber que a ajuda está a um clique de distância. E, com a teleassistência do Montepio, é possível.

Dentro e fora de portas da sua casa, o botão de segurança permite que o utilizador o acione se algo não estiver bem. Este dispositivo pode vir num relógio, num colar ou num porta-chaves, de forma discreta e cómoda.

A smart band pode ser usada mesmo no banho e funciona através de vibração. Se as verificações de bem-estar se alterarem, o sistema é ativado. Em caso de emergência, também pode acionar um alarme.

O serviço tem ainda telemóveis com um botão de alarme e a possibilidade de localização por GPS.

Ao aderir ao 15 em 1 | Serviço Máximo pode ter a certeza de que está em segurança e que aqueles de quem mais gosta também estão.