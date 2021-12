Receita para um Natal perfeito: lareira acesa, mantas no sofá e as ofertas da PlayStation

O início do inverno é, seguramente, a melhor altura do ano para jogar videojogos: com as férias de Natal acabadas de chegar e o frio a convidar a serões debaixo das mantas, o que apetece mesmo é aninharmo-nos no sofá e jogar os jogos novos que chegaram na noite de Consoada. Suspeitamos de que a Sony seja da mesma opinião, pois acabou de anunciar a sua campanha de Natal da PlayStation, de 13 a 26 de dezembro, com alguns dos melhores jogos do ano a preços tão baixos quanto as temperaturas que se fazem sentir. Veja o que lhe pode calhar – ou oferecer – este ano no sapatinho.

Para a PS5, há…

Jogos exclusivos

Este Natal traz títulos exclusivos de peso à PS5. Temos o melhor jogo de ação do ano (prémio atribuído pelo prestigiado The Games Awards de 2021), Returnal, bem como a versão definitiva de um dos melhores jogos do ano, o Ghost of Tsushima Director’s Cut e ainda o Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, a nova entrada do mais recente super-herói A-lister da Marvel, Miles Morales. Os mais novos podem ainda contar com o Ratchet & Clank: Uma Dimensão à Parte para níveis intensos de plataformas pelo multiverso. Todos estes títulos de peso estão com 25% de desconto, passando assim de 79,99€ a 59,99€.

Periféricos

Para jogar os melhores jogos, há que ter o melhor comando personalizado ao nosso gosto. Para quem gosta de muita cor, o Dual Sense da PS5 nas cores Midnight Black e Cosmic Red já está disponível nas lojas habituais (desde junho), estando ainda previstas as iterações de Starlight Blue, Galactic Purple e Nova Pink em janeiro de 2022. Para o acompanhar, a Sony disponibiliza ainda os auscultadores sem fios PULSE 3D, que possuem dois microfones incorporados. São ideiais para desfrutar de jogo em equipa e com amigos – encontram-se disponíveis nas versões branco e Midnight Black. E, caso não se saiba bem o que oferecer, não há problema: os cartões de oferta PlayStation para a PlayStation Store e PlayStation Plus podem ser comprados em loja, disponíveis em diferentes valores e tempos de subscrição.

Reservas exclusivas

O que para muitos é o melhor simulador de corridas de carros do mundo, Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West, a sequela jurássico-mecânica do aclamado Horizon Zero Dawn, estão a chegar e a Sony dá-nos a possibilidade de reservarmos uma cópia ainda antes de saírem – e com desconto! A pré-reserva de qualquer um destes jogos garante um desconto de 15% nas lojas habituais. E, no caso do Gran Turismo 7, a espera para matar o bichinho das corridas de carros compensa ainda mais se a pré-reserva for feita até 26 de dezembro nos retalhistas Worten, Fnac, Gaming Replay, El Corte Inglés e Rádio Popular já que o desconto fica ainda maior: 20% sobre o valor final.

Para a PS4, os melhores títulos AAA estão aos preços mais baixos

A PS4 ainda tem muito para dar, com a campanha de Natal da PlayStation a ser uma ótima oportunidade para agarrar os melhores jogos da consola. Grandes títulos não faltam, e destacamos os seguintes: The Last of Us, parte 2, com 50% de desconto, a apenas 19,99€, o Marvel’s Spider-Man: Miles Morales com 33% de desconto, agora a 39,99€, a nova aventura de Sackboy: Uma Grande Aventura com 43% de desconto, passando de 69,99€, a apenas 39,99 €, e a versão original de Ghost of Tsushima com 40% de desconto, descendo de 49,99€ para apenas 29,99€.

Não percas outros grandes jogos que sempre quiseste jogar com a campanha de Natal da PlayStation:



PS5

Death Stranding Director’s Cut: 39,99€ (antes 49,99€) – 20% de desconto

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: 39,99€ (antes 59,99€) – 33% de desconto

Sackboy: Uma Grande Aventura: 39,99€ (antes 69,99€) – 43% de desconto PS4

Death Stranding: 29,99€ (antes 39,99€) – 25% de desconto

Marvel’s Spider-Man: 19,99€ (antes 39,99€) – 50% de desconto





E, claro, os clássicos e imperdíveis PlayStation Hits:

God of War: 9,99€ (antes 19,99€) – 50% de desconto

Horizon Zero Dawn: 9,99€ (antes 19,99€) – 50% de desconto

Gran Turismo Sport: 9,99€ (antes 19,99€) – 50% de desconto

Uncharted Collection: 9,99€ (antes 19,99€) – 50% de desconto

Until Dawn: 9,99€ (antes 19,99€) – 50% de desconto