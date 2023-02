Sabe quando, como e o porquê de podar árvores de fruto?

Ter um jardim com árvores de fruto não só cria uma estética bonita para a casa como também se espera retorno das mesmas – a fruta da época que todos gostamos de saborear. No entanto, para que a colheita seja abundante e as árvores se mantenham saudáveis, há um ponto importante que não pode ser esquecido: a poda das árvores. Conhecendo bem a importância deste "pormenor", a STIHL reuniu tudo o que precisa de saber sobre a poda das árvores de fruto, numa explicação simples e prática que pode consultar no site da STIHL.

Aqui deixamos-lhe apenas algumas notas com as dicas dos especialistas STIHL:

1. Porquê podar as árvores de fruto?

A poda faz toda a diferença na saúde das árvores e na quantidade de frutos que produz, sendo essencial para a colheita abundante que ambicionamos. "Uma poda radical todos os anos estimula o crescimento novo, além de manter a vitalidade da sua árvore de fruto, o que significa uma planta mais saudável e frutos de alta qualidade", afirma a STIHL. Sabia, por exemplo, que a poda abre a copa da árvore e que essa abertura garante um fluxo de ar suficiente para a árvore e que evita doenças fúngicas e pragas?

2. Quando devemos podar as árvores de fruto?

Segundo nos explica a STIHL, a melhor altura para podar depende do tipo de árvore de fruto e do crescimento pretendido. Nas macieiras e pereiras, por exemplo, caso o pretendido seja estimular o crescimento, "o normal seria podar estas árvores de fruto durante os meses mais frios", explica a STIHL. E porquê? Porque é nesta altura que a maioria das árvores de fruto entra numa "fase de dormência", com os nutrientes acumulados nas raízes e que são depois libertados quando a estação de crescimento primaveril recomeça. Por isso, esta altura de fim do inverno pode ser a altura ideal para podar, como indica a STIHL, antes de a árvore começar a rebentar.

Depois temos as árvores de fruto de caroço, de crescimento rápido, como a cerejeira e o pessegueiro, que "beneficiam de uma poda sazonal durante os meses mais quentes", anota a STIHL. Esta poda diminui o crescimento da árvore, impedindo o desenvolvimento descontrolado ao cortar algumas reservas de energia da árvore.

Saiba mais sobre as épocas em que deve realmente podar cada tipo de árvore e em que meses deve evitar a poda radical no site da STIHL.

3. Como devemos podar árvores de fruto?

Com as ferramentas certas, que facilitam o trabalho sem danificar a árvore. Por exemplo, tesouras de alta qualidade cortam ramos de forma perfeita, sem causar danos que podem provocar doenças, justifica a STIHL. Caso tenha muitas árvores para cuidar, a sugestão da STIHL é ter em casa a minipodadora de corrente GTA 26, ideal para fazer o trabalho rapidamente. Siga o conselho da STIHL e utilize a ferramenta apropriada e bem afiada, usando sempre o EPI adequado para manter a sua segurança, claro.

Para que corra tudo certo no seu jardim A pensar nisso, a STIHL tem vindo a desenvolver conteúdos que ajudam os profissionais destas áreas a adquirir e a desenvolver competências em atividades como Técnica de trabalho e manutenção do equipamento, Dicas e Projetos de Jardinagem e Ideias DIY ("Faça Você Mesmo") e ainda Limpeza Exterior. No site da STIHL encontra conselhos de utilização, informação sobre limpeza e manutenção de equipamentos, gestão e otimização de recursos, orientação na utilização de EPI, partilha sobre a tecnologia desenvolvida pela STIHL e até dicas sobre tarefas a realizar em cada atividade. Estes são apenas alguns dos muitos temas abordados que, em breve, vão ser aprofundados. Acompanhe as novidades da STIHL e esteja a par dos cuidados certos para a manutenção do jardim em www.stihl.pt.