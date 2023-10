Saúde mental: sete alimentos para manter o cérebro ativo e saudável

No dia 10 de outubro, comemora-se o Dia Mundial da Saúde Mental, uma data que tem como objetivo alertar para a importância de manter uma mente saudável. Em Portugal, como em muitos outros países, enfrentamos vários desafios relacionados com a saúde mental e com o funcionamento da memória, muitos deles devido a fatores como a má qualidade de sono, o stress, o sedentarismo e a má nutrição.

Ter a alimentação como aliada

Numa altura em que nos preparamos para regressar às rotinas, seja do trabalho ou da escola, é fundamental manter a nossa mente e o cérebro ativos e saudáveis, para que possamos retomar as funções diárias com uma boa memória e muita concentração.

Cuidar do cérebro é uma prioridade e podemos fazê-lo através de uma alimentação adequada, que forneça os nutrientes necessários, que deve ser combinada com a prática regular de exercício físico e boas noites de sono. A prática de exercício físico estimula a circulação sanguínea e a oxigenação do cérebro, enquanto o sono de qualidade preserva a memória e a regeneração cerebral.



O programa A Saúde Alimenta-se é mais um aliado da sua saúde mental. Este programa visa disponibilizar informação sobre frutos e legumes constituintes de padrões alimentares equilibrados de modo a permitir fazer escolhas alimentares informadas. Não dispensa um estilo de vida ativo e hábitos alimentares equilibrados e diversificados. Saiba mais em cuf.pt ou pingodoce.pt.









7 alimentos que ajudam a melhorar a memória e a nutrir o cérebro

Ao fazer escolhas conscientes em relação à alimentação está a contribuir para um cérebro ativo e saudável. Conheça alguns dos alimentos que podem ajudar.

Salmão É uma excelente fonte de ómega-3 e, em especial, de ácido docosa-hexaenoico (DHA), essenciais para o bom funcionamento dos neurónios (as células do cérebro), e ajuda a melhorar a capacidade de reter informações.

Ovo A gema do ovo é uma excelente fonte de nutrientes benéficos, como ácido fólico e vitamina B12. É rica em colina, uma substância que ajuda a prevenir o declínio mental associado ao envelhecimento, evitando problemas como a demência ou a doença de Alzheimer.

Espinafre O espinafre é uma ótima fonte de vitamina E e também de ácido fólico.

Para além disso, previne o envelhecimento das células cerebrais.

Frutos vermelhos Os frutos vermelhos possuem fisetina, um flavonoide que melhora a comunicação entre neurónios, desenvolvendo funções cognitivas como a memória, o raciocínio e a atenção. Previne a perda progressiva de memória e pode ajudar na prevenção da doença de Alzheimer.

Abacate Fonte de gorduras monoinsaturadas e rico em ácidos gordos que participam na síntese de ómega-3, o abacate possui ainda ómega-6, potássio, vitamina E e vitamina K, ajudando a aumentar o fluxo de sangue para o cérebro e a protegê-lo de danos provocados pelos radicais livres (poluição, radiação solar e outros tipos de radiação) e auxiliando também a memória.

Frutos secos Frutos secos, como as nozes ou as amêndoas, são ricos em ácidos gordos que participam na síntese de ómega-3 e fonte de ómega-6 e vitaminas B6 e E. Esta última, em particular, previne o envelhecimento do cérebro, precavendo a demência e reforçando a memória.

Chocolate negro O chocolate negro, com um mínimo de 70% de cacau, contém flavonoides, antioxidantes capazes de melhorar as funções cognitivas - entre as quais a memória - e proteger as células de danos provocados pelos radicais livres, ajudando a evitar doenças do foro mental.

Experimente as receitas que lhe sugerimos e mantenha o seu cérebro bem alimentado.

Salada de outono com ovo escalfado

20 MIN. | 4 PESSOAS | FÁCIL abóbora em cubos congelada Pingo Doce 1 Emb. (400g)

alho picado congelado Pingo Doce 1 c. de sobremesa

tomilho seco q.b.

sal 2 c. de chá

pimenta q.b.

abacate 2 (500g)

limão 1 (100g)

espinafres 1 Emb. (170g)

vinagre 1 c. de sopa

ovos M 4

azeite virgem extra Pingo Doce 1 c. de sopa

mistura de sementes 1 c. de sopa Preparação 1 Pré-aqueça o forno a 190 ºC. 2 Coloque a abóbora num tabuleiro de forno. Tempere com o alho, tomilho, metade do sal e pimenta. Leve ao forno por 12 minutos. 3 Enquanto isso, abra os abacates, elimine os caroços e retire a polpa com a ajuda de uma colher. Corte-a em fatias e regue-as com o sumo de limão. 4 Coloque os espinafres numa saladeira e disponha por cima o abacate e a abóbora. 5 Aqueça água e o vinagre num tacho, faça um remoinho na água e abra para lá os ovos. Deixe cozinhar durante 3 a 5 minutos, até que estejam escalfados. 6 Sirva os ovos com a salada, tempere com o restante sal, pimenta, regue com azeite e polvilhe com as sementes.

1 DOSE CONTÉM (ADULTO % DO VDR)

Energia 329kcal (16%) | Gorduras 28g (40%) das quais saturadas 6,1g (31%) | Hidratos de carbono 5,3g dos quais açúcares 3,1g (3%) | Fibra 5,7g (23%) | Proteínas 11g

Salmão grelhado com especiarias

30 MIN. | 4 PESSOAS | FÁCIL alho em pó 1 c. de sobremesa + 1 c. de chá

cominhos em pó 1 c. de chá

pimenta q.b.

paprika 1 c. de chá

sal 3 c. de chá

limão (raspa e sumo) 2 (200g)

tranches de salmão 4 (600g)

azeite virgem extra Pingo Doce 2 c. de sopa

cuscuz 200g

legumes grelhados Pingo Doce 1 Emb. (400g)

iogurte grego 200g

hortelã fresca q.b. Preparação 1 Pré-aqueça o forno a 180 ºC. 2 Misture numa taça a colher de sobremesa de alho em pó, os cominhos, pimenta, a paprika, uma colher de chá de sal e raspa de um limão. 3 Esfregue as tranches de salmão com a mistura anterior. Regue com metade do azeite e leve ao forno por 15 minutos. 4 Cozinhe o cuscuz com uma colher de chá de sal e os legumes, seguindo as indicações das embalagens. 5 Para o molho de iogurte, misture numa taça o iogurte com o sumo e a raspa do restante limão e os restantes alho em pó e sal, e hortelã picada (reserve alguma para decorar). 6 Sirva o salmão sobre o cuscuz e acompanhe com os legumes. Regue com o molho de iogurte e polvilhe com a restante hortelã.

1 DOSE CONTÉM (ADULTO % DO VDR)

Energia 663kcal (33%) | Gorduras 37g (53%) das quais saturadas 14,0g (70%) | Hidratos de carbono 40g dos quais açúcares 7,6g (8%) | Fibra 6,9g (28%) | Proteínas 39g

Ameixas e frutos vermelhos no forno

20 MIN. | 4 PESSOAS | FÁCIL ameixas 4 (240g)

frutos vermelhos 200g

açúcar de coco1 c. de sopa

limão (raspa) 1

baunilha ½ vagem

iogurte de baunilha 2

granola 50g Preparação 1 Pré-aqueça o forno a 160 ºC 2 Coloque as ameixas sem caroço e cortadas em metades, e os frutos vermelhos num recipiente que possa ir ao forno. 3 Polvilhe com o açúcar, a raspa de limão e junte a 1/2 vagem de baunilha. 4 Leve ao forno por 15 minutos. 5 Sirva a fruta em pratos, regue com o iogurte e polvilhe com a granola.

1 DOSE CONTÉM (ADULTO % DO VDR)

Energia 263kcal (13%) | Gorduras 4,0g (6%) das quais saturadas 1,5g (8%) | Hidratos de carbono 46g dos quais açúcares 39g (43%) | Fibra 9,8g (39%) | Proteínas 5,8g