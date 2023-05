Sente as gengivas sensíveis e irritadas? Esta gama é a melhor aliada para uma boca saudável

A nossa boca está em contacto direto com o exterior. Já pensou nisso? Além disso, é também através da boca que comemos e, por isso, existe uma enorme propensão para a acumulação de bactérias. Significa que uma escovagem de excelência é a chave para evitar doenças gengivais e a progressão para estágios mais gravosos, como a perda de dentes. Saiba como proceder e os passos que precisa de implementar na rotina para garantir uma boca mais saudável.

É no dia 12 de maio que se assinala o Dia da Saúde Gengival. O objetivo é educar o público sobre as consequências de uma má higiene oral de modo que as possa detetar e prevenir antes de ser tarde demais.

Os problemas das gengivas estão relacionados com problemas de saúde graves como a diabetes, o Alzheimer e as doenças cardiovasculares. Problemas na boca estão também associados a stress e ansiedade, uma vez que pode afastar as pessoas do convívio social e levá-las à depressão.

Uma boa higiene oral favorece a saúde e a qualidade de vida das pessoas!



Diga não às bactérias

Sabia que... Existem mais de 600 tipos de bactérias na nossa boca? É o habitat perfeito para se desenvolverem e habitarem. Aproveitam-se dos restos de alimentos deixados nos dentes, nas gengivas e na língua. Mas não precisam de ser prejudiciais! Há forma de as combater e eliminar.

Caprichar na escovagem dos seus dentes é a chave. Caso contrário, corre o risco de a placa bacteriana não ser removida na totalidade. E no que é que isto resulta? No endurecimento, aderindo à superfície dos dentes. É a placa bacteriana que está na origem da formação do tártaro e, nestes casos, já passa a ser necessária a intervenção de um médico dentista.

Cuidado! Bactérias são fonte de problemas

A acumulação de bactérias tem várias complicações. Inicialmente, pode nem sentir os sintomas. No entanto, a situação pode evoluir num curto espaço de tempo para condições como o mau hálito (halitose) ou cáries, e, nos casos mais graves, para a gengivite – que, quando não diagnosticada e tratada a tempo, pode dar origem à periodontite!

A periodontite leva a problemas graves nos tecidos musculares e ósseos da boca e provoca inclusive a perda de dentes... Por isso, vejamos que cuidados devemos implementar para não correr o risco de sofrer com estas doenças gengivais (que têm implicações noutras partes do organismo).



(+) Cuidados (-) Placa • Escovar os dentes com a técnica adequada e pasta dentífrica com flúor, no mínimo duas vezes por dia e durante 2 minutos. • Usar fio dentário. • Trocar de escova dentária a cada três meses. • Reduzir a ingestão de alimentos com muito açúcar. • Visitar o dentista com regularidade para efetuar destartarizações e despistes de cáries.



Cuide da sua saúde. Comece pelas suas gengivas. #ColgatePT #GengivasSaudáveis.

A importância de uma boa pasta

A escolha de uma boa pasta dentífrica também é importante. Lembre-se, a preocupação na escovagem dos dentes não passa só pela remoção de restos de comida, mas também pela eliminação das bactérias que existem na nossa boca.

Aliada a uma boa escova, suave e com atenção acrescida no cuidado das gengivas, está uma boa pasta. Deve ter em atenção a condição das suas gengivas e dos cuidados extra de que necessitam para apostar na ideal.

O foco principal deve sempre ser uma pasta antibacteriana, suave como um bálsamo e com capacidade de inibir de forma duradoura a acumulação de bactérias, mantendo as suas gengivas protegidas de forma eficaz contra os problemas causados pela falta de cuidados.

Aqui ficam três sugestões que farão toda a diferença no processo de escovagem e até de tratamento, se for o caso.

A melhor aliada: a escovagem de excelência Aposte numa escova de dentes que consiga limpar de forma eficaz a superfície dos dentes e os espaços entre eles. Escovas suaves e com filamentos de pontas micro finais são as escovas ideais para uma limpeza profunda e suave ao longo da linha das gengivas. A escova de dentes PerioGard é uma ótima opção para quem sofre de gengivas sensíveis e irritadas ou para quem as queira prevenir. Invista no cuidado extra. A utilização de uma escova interdental ou fio dentário também é aconselhado. São dois poderosos agentes que combatem a acumulação de placa bacteriana no espaço interdental. Utilize-os pelo menos uma vez por dia, para uma limpeza eficaz da sua boca.

Uma ajuda extra!

O controlo da placa pode ser feito por meios mecânicos – os mais valiosos e eficazes –, pela escovagem diária, com a escova manual e com a escova interdental. Contudo, a utilização de produtos ricos em inibidores da placa bacteriana atrasam (e muito!) o seu endurecimento e são importantes para ajudar na sua remoção. Os produtos de bochecho são os mais comuns, como o elixir, que de certeza já conhece. Aqui fica a nossa sugestão. Este passo extra na rotina de escovagem não demorará mais que 30 segundos e fará toda a diferença. As suas gengivas estarão protegidas de irritações e sangramento. Eliminará todas as bactérias causadores de mau hálito e evitará a acumulação de placa. Utilize-o no final da escovagem para um hálito fresco. As suas gengivas agradecem. Atenção! Não são substitutos. É importante ter em conta que estes agentes não substituem a rotina regular de higiene oral. São apenas um complemento que ajuda a proteger os dentes contra ácidos produzidos pelas bactérias da placa se usados depois da escovagem. Eliminam os germes, limpam em profundidade e previnem o mau hálito. Tripla ação!

Manter uma boca saudável não é difícil. Precisamos apenas da ajuda dos melhores produtos para obter os melhores resultados com eficácia. Não se esqueça que uma escovagem minuciosa, cuidada e que não descure o espaço interdental, com uma escova que respeite as suas gengivas, é o foco. Utilizando, claro, uma boa pasta e finalizando com o elixir.

"Healthy gums look good on you! Protect them!" é o lema do mês da saúde gengival. E como rir é o melhor remédio, proteger as nossas gengivas e cuidar dos nossos dentes é necessário para que o possamos fazer sem constrangimentos.

Este mês (e sempre) lembre-se: boca saudável, corpo saudável.

