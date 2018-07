Sete petiscos imperdíveis em piqueniques

Em família ou com amigos, não há nada como desfrutar de saborosas e leves refeições ao ar livre. Está preparado para surpreender?

Os piqueniques em família e amigos são um clássico nos fins de semana amenos de primavera ou nas férias de verão. Uma vez combinado o dia, a hora e escolhido o sítio perfeito, só falta escolher o que levar na cesta para comer. Não se esqueça da toalha de mesa colorida e do saco para o lixo.

No campo ou na praia, o difícil será escolher os petiscos que se vão pôr na toalha. Dos mais doces aos mais frescos, dos mais salgados aos mais leves e saudáveis, o ideal é que sejam simples e fáceis de comer com a mão ou com talheres e, acima de tudo, que ajudem a tornar o momento ao ar livre num alegre e descontraído convívio à volta da mesa.

Sanduíches, saladas, bolos, frutos frescos e secos ou bebidas refrescantes são boas escolhas. Para lhe facilitar a vida deixamos algumas sugestões do que pode colocar no cesto para satisfazer o apetite dos convivas.

Da carne ao peixe

Depois das águas, limonadas e refrescos de fruta, coloque no cesto uma bola integral de azeitonas com chouriço e tomate e leve o sabor típico da cozinha tradicional portuguesa para o campo ou para a praia.





Se preferir uma alternativa com peixe e muita criatividade à mistura, adicione uma piadina com atum e varie os ingredientes.



Do wrap às pataniscas



Um fresco wrap é com certeza um sucesso na mesa. Embrulhe a frescura do tomate, da alface e da cenoura com queijo fresco para barrar e fiambre de peito de peru em saborosos caracóis de queijo e fiambre que todos vão querer provar.

Para os que preferem os legumes, experimente recriar uma receita de pataniscas, substituindo o bacalhau por legumes, e adicionar-lhe frescura com uma salada de rúcula e beterraba.



Fruta tem lugar de destaque

A fruta da época é sempre bem-vinda à mesa e são infinitas e deliciosas as receitas em que as pode utilizar. Surpreenda com uma simples salada de fruta com um toque especial de maracujá e abacaxi grelhado.



Coloque sobre a toalha uma colorida e original tarte de citrinos com ricotta com uma base crocante que todos vão querer experimentar.































Não pode faltar um bolo

O tradicional bolo é sempre um habitué na lista de piquenique. Porque é tempo de calor, um bolo de nectarinas e mirtilos vai ser um sucesso com o seu sabor e frescura.