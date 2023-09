Sim à qualidade sem desperdício alimentar

Cascas de luxo, não de lixo

Lave muito bem as cascas de fruta e hortícolas. Com as cascas pode fazer chips (batata, cenoura, abóbora, beterraba, maçã ou pera), geleias e compotas (limão, laranja, maçã, pera e marmelo). Use a casca de banana em batidos, panquecas e bolos. Experimente aromatizar águas com as cascas de vários frutos e fazer chá com a casca de abacaxi.