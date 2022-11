Sinta o sabor da magia do natal, sem desperdício!

Nenhuma outra altura do ano tem a magia natalícia. Das decorações às iluminações, dos presentes aos reencontros, tudo ganha um novo alento. Mas é à mesa que o Natal celebra o seu ponto alto. Aos sabores da tradição juntam-se pratos ricos em originalidade que alimentam momentos inesquecíveis.

Também é da nossa tradição partilhar refeições e dizer "não" ao desperdício. E nada como o Natal, com o próximo ano já ao virar da esquina, para repensar o nosso comportamento alimentar em prol de um mundo melhor, mais sustentável e mais feliz.





O Natal é de se comer

O Especial Natal está repleto de propostas diferentes, para presentear a família com todo o gosto e a criatividade que ela merece. Dos pratos principais mais requintados, como o peito de peru recheado com cuscuz, os lombos de bacalhau com legumes ou o gravlax de salmão com beterraba, até aos doces de fazer arregalar os olhos, como a casinha de Natal ou a pavlova em forma de árvore, encontra receitas recheadas de espírito natalício que agradam a todos.





Lombos de bacalhau com legumes P eito de peru recheado com cuscuz







Acender o espírito de partilha

As melhores recordações são feitas de boa comida e de momentos de partilha. Para celebrar a quadra com os amigos e a família sem passar todo o tempo na cozinha, a melhor receita é apostar em bons petiscos, como a bola de queijo festiva e mil-folhas de bacalhau, ou arrebatar os sentidos dos convidados com as "grazing tables": a tábua de queijos e enchidos e a tábua de doces, com as Nossas Iguarias Pingo Doce, são um banquete para os olhos e para o paladar. São, também, a opção ideal para bem receber de forma descontraída e o ingrediente que falta para fazer as suas festas brilhar.





Bola de queijo festiva Mil folhas de bacalhau





Mais vale prevenir do que remediar

O contributo para a saúde do planeta começa em casa. Neste Natal, atue por antecipação para não ficar com excesso de comida, reduzir o desperdício alimentar e poupar dinheiro ao evitar comprar alimentos desnecessários. É só seguir as dicas, passo a passo.

• Planeie o menu com antecedência. Em função dos pratos e do número de convidados, elabore uma lista de compras.

• Não ponha na mesa todas as iguarias de uma só vez. É preferível ir repondo os queijos, os enchidos ou os frutos secos. Desta forma, impede que fiquem à temperatura ambiente durante várias horas, correndo o risco de se deteriorar.

• Conta, peso e medida. Combine os tradicionais doces natalícios com criativas sobremesas de fruta para saborear sem culpa. Receitas como espetadas de ananás com canela, carpaccio de ameixas, carpaccio de melão com framboesas ou pêssegos grelhados com avelãs vão dar nas vistas. Garantidamente.



Aproveitar é bom e recomenda-se

Não restam dúvidas acerca do protagonismo da comida nas refeições natalícias e, por muitos cuidados que se tenha, as sobras dificilmente conseguem ser evitadas. Mas tudo tem solução.

• O primeiro passo é guardá-las no frigorífico, no congelador ou na despensa. Conserve-as em recipientes apropriados e divida-as em porções pequenas para ser mais fácil reutilizar.

• O segundo passo é criar novos e saborosos pratos que continuam a fazer a festa. No caso de lhe faltarem ideias, nesta edição encontra receitas originais feitas a partir do aproveitamento de ingredientes que marcam presença na mesa de consoada. Se não sabe o que fazer com os queijos e enchidos, reaproveite-os num delicioso pão recheado que pede para ser partilhado. As sobras de bacalhau cozido, batatas e legumes dão lugar a hambúrgueres de bacalhau com arroz de feijão e, com as sobras de bolo-rei ou rainha, de frutos secos e fruta cristalizada, a cassata de Ano Novo promete fazer um brilharete no réveillon.





Hambúrgueres de bacalhau com arroz de feijão Pão recheado Cassata de Ano Novo